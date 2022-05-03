Терорист Гіркін визнав: Росія за 8 років перетворила квітучий Донбас у «заповідник лайна»

Путінська орда не полишає спроб знищити Україну

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що за вісім років окупації Росія перетворила Донбас на «заповідник лайна».

«Замість того, щоб там будувати вітрину «русского мира», будували якийсь заповідник лайна, поставивши на чолі шахраїв... і створивши умови, коли люди на Донбасі жили гірше, ніж в Росії і набагато гірше, ніж в Україні», – заявив терорист.

Він також додав, що росіяни вбили командирів, які «справді воювали».

«Їх убили, тому що вони заважали поставити у владі ось це лайно, яке руйнувало квітучий регіон Донбас. Принаймні для України він був квітучим», – уточнив Гіркін.

Нагадаємо, дещо раніше Гіркін закликав росіян евакуюватися з Криму через високу можливість знищення Керченського мосту українськими військами.

Щоправда, він знову продовжує стверджувати, що українці атакують міст, лише якщо західні партнери допоможуть.