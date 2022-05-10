Посольство Греції повертається до Києва

У грецькому МЗС заявили, що повертають своє дипвідомство до Києва

Посольство разом із Генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам

До української столиці повертається посольство Греції. Про це повідомляє пресслужба посольства.

У грецькому МЗС заявили, що повертають своє дипвідомство до Києва. Там знову працюватиме весь необхідний персонал.

У повідомленні МЗС мовиться, що кілька тижнів тому посаду комісара обійняв генеральний консул Греції в Маріуполі Маноліс Андрулакіс.

Посольство разом із Генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам Греції, а також іноземцям в Україні.

Водночас громадянам Греції досі актуальна порада, яку розмістили від 14 і 22 лютого про те, що не варто поки відвідувати Україну.\

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, до Києва повернулися дипломати, що працюють у посольстві США в Україні, а також тимчасова повірена Крістіна Квін. Також Австрія повернула своє посольство в Київ.