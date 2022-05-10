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    Події в Україні

    Посольство Греції повертається до Києва

    У грецькому МЗС заявили, що повертають своє дипвідомство до Києва - Посольство Греції повертається до Києва
    У грецькому МЗС заявили, що повертають своє дипвідомство до Києва
    фото з відкритих джерел

    Посольство разом із Генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам

    До української столиці повертається посольство Греції. Про це повідомляє пресслужба посольства.

    У грецькому МЗС заявили, що повертають своє дипвідомство до Києва. Там знову працюватиме весь необхідний персонал.

    У повідомленні МЗС мовиться, що кілька тижнів тому посаду комісара обійняв генеральний консул Греції в Маріуполі Маноліс Андрулакіс.

    Посольство разом із Генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам Греції, а також іноземцям в Україні.

    Водночас громадянам Греції досі актуальна порада, яку розмістили від 14 і 22 лютого про те, що не варто поки відвідувати Україну.\

    Нагадаємо, у неділю, 8 травня, до Києва повернулися дипломати, що працюють у посольстві США в Україні, а також тимчасова повірена Крістіна Квін. Також Австрія повернула своє посольство в Київ.

    Теги: росія окупанти війна Греція посольство Україна окупація #stoprussia
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    Посольство Греції повертається до Києва