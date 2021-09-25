25 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Якщо на Артамона йде дощ, буде довга і холодна зима

25 вересня православна церква вшановує пам'ять священномученика Артемона (Автонома), який в 4 столітті служив єпископом в Італії. У суботу, 25 вересня, відзначають День коміксів. Щороку це свято неофіційно відзначають у США.

День коміксів

Фото з відкритих джерел

Щороку 25 вересня американці і всі любителі коміксів відзначають Національний день коміксів.

Цікаво, що Америка не є батьківщиною коміксів. Комікс – винахід європейців. Хоча, справедливості заради, варто сказати, що малюнки з короткими підписами – графічні історії – відомі з незапам'ятних часів наскельного живопису. Також варто зазначити, що поняття «комікс» (Comic Book) поширене лише в англо-американському лексиконі.

По-французьки – bande dessinee (або коротко – «BD»), по-італійськи – fumetti, по-німецьки – bilderbogen, по-сербськи – strip, по-японськи – manga, по-китайськи – лианхуанхуа, по-англійськи – comic book (або comics), по-російськи – комікс.

Першим зразком «графічної прози» вважається твір англійського карикатуриста і живописця Томаса Роулендсона, називається «Подорожі доктора Синтаксису в пошуках мальовничого».

США активно підхопили жанр, і в 1892 році світ побачив перший американський комікс «Ведмежата і тигр», надрукований у газеті Sunday New York World.

Бум настав у 1920-1930-х роках, з яких і бере відлік «золотий вік коміксу» в Новому Світлі. Комікси стають невід'ємною частиною масової культури, їх жанри розширюються – фантастика, детективи, жахи, супер-герої.

Теми ж сучасних коміксів охоплюють буквально весь спектр людського життя: від любові до ненависті, від війни до миру. По всьому світу проходять спеціальні фестивалі і вистаки, присвячені цьому вид мистецтва.

Яке сьогодні церковне свято

Фото з відкритих джерел

Православна церква 25 вересня вшановує пам'ять великомученика Артемона. У народі день назвали Змійовик, цього дня змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму. А виповзають вони «на свободу» 4 червня (на Василіска).

Проповідник навернув до християнства стільки язичників, що утворилася велика громада, для якої він побудував і освятив храм. Імператор Діоклетіан, що заохочував гоніння на християн, наказав схопити Автонома, але святитель зумів сховатися. Надалі він продовжував проповідувати. Одного разу його новонавернені зруйнували ідольське капище, а язичники, побажавши помститися християнам, напали на храм і вбили святого Автонома, поплямивши вівтар церкви його мученицькою кров'ю. Диякониса Марія витягла тіло святого мученика з-під купи каміння і поховала його. Під час царювання святого Костянтина Великого на місці поховання святителя була споруджена церква.

Що можна робити 25 вересня

У цей день можна займатися господарством та генеральним прибиранням будинку.

В цей день було заведено збирати горобину, з якої господині робили корисні вітамінні заготовки, приправляли медом і за повір'ями на Артамона «заряджали» їх цілющими властивостями.

Під час збору горобини потрібно було бути вкрай обережними й акуратними, бо випадкове пошкодження деревця вважалося дуже поганою ознакою для всієї родини і могло принести нещастя близьким.

Що не можна робити 25 вересня

Сьогодні не рекомендовано ходити в ліс, адже в цей день виповзають дуже багато змій.

А якщо побачили змію, то вбивати її в жодному разі не можна - накличете на себе нещастя.

Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

Прикмети на 25 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

багато жовтого листя на деревах - до довгої осені;

дощ - до затяжної зими;

багато жолудів - до теплої зими й родючого літа.

25 вересня іменини

Іменини у Семена, Федора, Олексія, Миколи, Івана та Афанасія.

Нагадаємо, у жовтні на українців чекають «довгі вихідні».