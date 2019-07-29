Сьогодні температура повітря в Україні підвищиться до +34



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У більшості областей сьогодні буде сухо та сонячно

У Києві в понеділок опадів не очікується. Синоптики вдень прогнозують 29...31 градус тепла

У понеділок, 29 липня, в Україні синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні короткочасний дощ очікується лише у Сумській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

На півночі країни вдень температура повітря підвищиться до 30...32 градусів тепла, а вночі до 17...19. На заході вдень очікується 30...32, а вночі 16...19. На сході синоптики вдень прогнозують 29...31, а вночі 17...19.

На півдні вдень буде 32...34, а вночі 18...20. На території центральних областей температура повітря підвищиться до 30...32 градусів, а вночі 16...18.

У Києві в понеділок опадів не очікується. Синоптики вдень прогнозують 29...31 градус тепла, а вночі 17...19.

Нагадаємо, до 31 липня в столиці очікується висока пожежна небезпека.