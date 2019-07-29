  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Сьогодні температура повітря в Україні підвищиться до +34

    • Розсилка
    У більшості областей сьогодні буде сухо та сонячно - Сьогодні температура повітря в Україні підвищиться до +34
    У більшості областей сьогодні буде сухо та сонячно

    У Києві в понеділок опадів не очікується. Синоптики вдень прогнозують 29...31 градус тепла

    У понеділок, 29 липня, в Україні синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

    Сьогодні короткочасний дощ очікується лише у Сумській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

    На півночі країни вдень температура повітря підвищиться до 30...32 градусів тепла, а вночі до 17...19. На заході вдень очікується 30...32, а вночі 16...19. На сході синоптики вдень прогнозують 29...31, а вночі 17...19.

    На півдні вдень буде 32...34, а вночі 18...20. На території центральних областей температура повітря підвищиться до 30...32 градусів, а вночі 16...18. 

    У Києві в понеділок опадів не очікується. Синоптики вдень прогнозують 29...31 градус тепла, а вночі 17...19.

    5_01

    Нагадаємо, до 31 липня в столиці очікується висока пожежна небезпека.

    Читайте також
    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ