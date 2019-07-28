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    Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Києві

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    Погода в Україні в найближчі дні буде сухою&nbsp;і сонячною - Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Києві
    Погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячною

    28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека

    У Києві в найближчі дні очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    За прогнозом Укргідрометцентра, 28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

    Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячною майже у всіх областях, температура очікується до +30.

    У понеділок, 29 липня, буде спекотно, температура повітря буде перевищувати +30 градусів.

    До слова, скандинавські країни, що відомі своїми сніжними краєвидами та холодною погодою, переживають рекордно теплі дні разом із рештою континенту.

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