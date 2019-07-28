Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Києві



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Погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячною

28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека

У Києві в найближчі дні очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом Укргідрометцентра, 28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячною майже у всіх областях, температура очікується до +30.

У понеділок, 29 липня, буде спекотно, температура повітря буде перевищувати +30 градусів.

До слова, скандинавські країни, що відомі своїми сніжними краєвидами та холодною погодою, переживають рекордно теплі дні разом із рештою континенту.