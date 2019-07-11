Синоптик розповіла, скільки в Україні ще протримається осіння погода



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Хто збирається в Карпати, обов’язково прихопіть теплішу одежу - там вночі очікується подекуди +5+8 градусів, радить синоптик Наталка Діденко

Спека з України пішла. Температура повітря знизилася до +17+24 градусів, а вночі у горах навіть з’явилися осінні +5+8 градусів. У найближчі дні в Україні переважатиме свіжа повітряна маса. Денна температура повітря становитиме +18+24 градуси, на півдні та південному сході традиційно буде на кілька градусів тепліше, +22+27 градусів. Сильна спека малоймовірна. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму метеоблозі.

За її даними, Україною проходитимуть періодичні дощі локального характеру. Оскільки значних температурних контрастів не передбачається, то ймовірність гроз та граду дещо зменшиться.

На півночі та заході України західний вітер може посилюватися до 12-14 метрів за секунду.

Вихідними, 13-14 липня, у південній частині та в центральних областях буде багато сонця, варто цим скористатися для роботи чи відпочинку на свіжому повітрі.

Хто збирається в Карпати, обов’язково прихопіть теплішу одежу. Там вночі очікується подекуди +5+8 градусів, радить синоптик.

«Для відпочивальників у південній частині України: температура води в Чорному та Азовському морях 23-26 градусів. Хоча варто враховувати, що в цей період трапляється підйом глибинних холодних вод, тому температура води може знижуватися дуже відчутно. Перевіряйте інформацію перед відпочинком», - зазначила Діденко.

Карта: wxcharts.com

За даними синоптика, перша половина наступного тижня буде в Україні синоптично нестабільною. Циклони та атмосферні фронти принесуть періодичні дощі, грози, подекуди сильні зливи та поривчастий вітер.

Волога дощова погода упродовж 15, 16, 17 та 18 липня підсилюватиметься прохолодним і навіть холодним повітрям. Вдень очікується в межах +16+24 градусів, а вночі +7+14 градусів.

Проте надалі, у другу половину наступного тижня, вологість зменшиться, побільшає сонця, опади припинятимуться. Комфортна погода знову відновиться.

Температура повітря підвищиться до +24+29 градусів, а на півдні та сході до +28+33 градусів.

У Києві найближчими днями погода буде нестійкою, із періодичними дощами та осінніми хмарами. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +9+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +19+23 градусів.

Така ж некомфортна синоптична ситуація буде у столиці й на початку наступного тижня – локальні дощі, місцями грози, прохолодна повітряна маса.

«Вихідними одягайтеся тепліше, беріть із собою засоби захисту від дощу, холоду та комарів», - радить Діденко.

За даними синоптика, друга половина наступного тижня, 19-21 липня, принесе в Київ багато сонця, припинення опадів та підвищення температури повітря до +25+28 градусів.