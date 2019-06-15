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    Події в Україні

    Сьогодні значну частину України накриють дощі з грозами

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    Попри дощову погоду, спека в Україні збережеться - Сьогодні значну частину України накриють дощі з грозами
    Попри дощову погоду, спека в Україні збережеться

    У Києві в суботу пройде гроза, місцями можливе посилення вітру

    У суботу, 15 червня, частину України накриють сильні дощі та грозами, а частина буде страждати від сильної спеки.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що погода на сході країни буде спекотною й сухою, температура вдень буде від +31 до +33 градусів.На півдні також без опадів, сонячно і ясно. Вночі +19 +21 градус, вдень повітря прогріється до +31 +33 градусів.

    Натомість у північних областях пройдуть сильні грози, місцями можливе посилення вітру до шквальних значень. Вночі в регіоні +17 +19 градусів, вдень очікується від +29 до +31 градуса.

    Західні області також накриє дощ і грози, місцями можливий град і сильний вітер. Сухо буде тільки на Волині. Вдень повітря прогріється до +31 градуса.

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    В центральній частині країни дощі, сильні грози та зливи. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +31 градуса.

    У Києві сьогодні пройде гроза, місцями можливе посилення вітру. Вночі від +19 до +21 градуси, температура вдень становитиме +30 +32 градуси.

    Раніше повідомлялося, що синоптики обіцяють українцям «тропічні» вихідні.

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