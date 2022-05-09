США вдруге в історії запровадили ленд-ліз

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Про це повідомляє Білий дім.

Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами.

Після підпису закону, президент США Джо Байден отримає розширені повноваження щодо надання в оренду або ж передачі Україні різних товарів для її подальшої оборони від російської агресії. Ленд-ліз забезпечить прискорену поставку озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, яка передбачала надання матеріальної допомоги європейським союзникам від США.

Закон вперше було ухвалено ще в березні 1941 року, коли війна у Європі вже тривала майже півтора року.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Раніше стало відомо, що президент США Джозеф Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України ввечері 9 травня.

Читайте також: