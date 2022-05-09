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    Байден підписав закон про ленд-ліз

    Керівник Білого дому схвалив важливий документ - Байден підписав закон про ленд-ліз
    Керівник Білого дому схвалив важливий документ
    фото з соцмереж

    США вдруге в історії запровадили ленд-ліз

    Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Про це повідомляє Білий дім.

    Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами.

    Після підпису закону, президент США Джо Байден отримає розширені повноваження щодо надання в оренду або ж передачі Україні різних товарів для її подальшої оборони від російської агресії. Ленд-ліз забезпечить прискорену поставку озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

    Під час Другої світової війни, ленд-ліз був системою, яка передбачала надання матеріальної допомоги європейським союзникам від США.

    Закон вперше було ухвалено ще в березні 1941 року, коли війна у Європі вже тривала майже півтора року.

    Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Раніше стало відомо, що президент США Джозеф Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України ввечері 9 травня.

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    Теги: росія окупанти США війна закон Україна президент окупація #stoprussia
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    Байден підписав закон про ленд-ліз