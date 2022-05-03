Скільки коштуватиме Україні ленд-ліз: пояснення посла у США

Ленд-ліз, майже одноголосно підтриманий американськими конгресменами, не є обов'язковим для України, але у разі необхідності ми можемо його використати - на тих умовах, які будемо вважати прийнятними

Ленд-ліз є додатковою можливістю для України, яка веде боротьбу із російськими загарбниками

Ленд-ліз – це правильний шлях для України, саме тому його і критикують Росія та проросійські діячі, просуваючи у маси думку про те, що «нічого не буває просто так». Про це в інтерв’ю «Лівому Берегу» розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

Дипломатка пояснила, чи справді Україна буде щось винна Сполученим Штатам за допомогу. «Допомога, яку нам надавали до цього, є безкоштовною. І 33 мільярди додаткової допомоги, яку президент США попросив у Конгресу, – це теж допомога у вигляді грантів, фінансування, надання нам техніки. Вона для нас також безкоштовна», – зазначила Маркарова.

Щодо ленд-лізу, посол України в США заявила, що цей механізм стане додатковою можливістю для України. «Я розглядаю його як додатковий інструмент на випадок, коли, наприклад, нам потрібна буде додаткова підтримка і вона може бути надана саме у вигляді ленд-лізу», – так пояснила функціонування ленд-лізу дипломатка.

Використовуючи механізм ленд-лізу, Україна буде сама вирішувати, на яких умовах отримувати цю допомогу.

Оксана Маркарова назвала ухвалення Конгресом ленд-лізу для України великим проривом. За її словами, росіяни саме тому його і критикують, бо це – значний успіх нашої держави. «А у нас цю критику підхоплюють ті ж самі люди, які роками розганяли схожу риторику, мовляв, «нічого не буває просто так», і які маскували свої проросійські та антиукраїнські погляди під антизахідну риторику, намагаючись продати Україні якийсь унікальний шлях», – нагадала дипломатка.

США не будуть вимагати від України використовувати програми ленд-лізу. Але, пояснила посол України у Вашингтоні, якщо нашій країні буде потрібна ця додаткова допомога – то такий механізм треба буде залучити.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».