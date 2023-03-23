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Спецназ СБУ показав результат своєї роботи на фронті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецназ СБУ показав результат своєї роботи на фронті (відео)
фото ілюстративне

Серед знищених цілей танки, БМП, бліндажі

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ з групи «Білі вовки» протягом останніх п'яти днів знищили 22 цілі, серед яких танки, БМП, бліндажі й інше. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Як зазначає СБУ, спецназ знищив:

  • 14 танків;
  • 4 БМП;
  • 2 бліндажі з піхотою противника;
  • 1 спецмашину для розмінування;
  • 1 склад з боєприпасами.

Нагадаємо, розпочалася 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Теги: війна СБУ відео танки розмінування

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