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Вивести війська з усієї території України. Лідери G7 опублікували заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вивести війська з усієї території України. Лідери G7 опублікували заяву
фото ілюстративне

«Росія почала цю війну й Росія може її закінчити»

Лідери країн «Великої сімки» спільно закликали Росію припинити агресію проти України й вивести свої війська з української території. Спільну заяву ухвалили після зустрічі лідерів об'єднання із президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Документ опублікувано 27 лютого представництво Європейського союзу в Україні. 

«Ми засуджуємо незаконну, невиправдану й нічим не спровоковану війну, яку розв'язала Росія, абсолютну неповагу до принципів Статуту ООН і байдужість до наслідків цієї війни для людей у всьому світі. Ми вітаємо героїзм народу України в його хороброму опорі», – йдеться в документі.

Політики зазначили, що триває робота над посиленням дипломатичної, фінансової й військової підтримки України, збільшенням ціни, яку платить Росія й усі ті, хто підтримує її воєнні дії, а також над продовженням протидії негативним наслідкам війни для інших країн світу, зокрема, для найуразливіших людей.

«Росія почала цю війну й Росія може її закінчити. Ми закликаємо Росію негайно припинити воєнну агресію та повністю й безумовно вивести свої війська за межі міжнародно визнаної території України», – заявили лідери G7.

Крім того, країни «Великої сімки» зазначили, що війна Росії проти України – це також напад на фундаментальні принципи суверенності націй, територіальної цілісності держав і поваги до прав людини.

«Ми єдині й рішучі у своїй підтримці Статута ООН. Ми ще раз наголошуємо, що однозначно засуджуємо й не визнаємо за жодних обставин спробу незаконної анексії Росією українських Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей. Ми також ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму й Севастополя», – наголосили у G7. 

Нагадаємо, раніше Генасамблея ООН ухвалила резолюцію України, яка засуджує російські репресії та порушення прав людини в окупованому Криму. У тексті резолюції також міститься заклик до Росії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покінчити з усіма порушеннями та зловживаннями щодо жителів Криму.

Теги: війна росія окупанти Україна

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