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ФСБ показала відео з місця «нападу диверсантів» у Брянській області. Що не так

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ФСБ показала відео з місця «нападу диверсантів» у Брянській області. Що не так
У соцмережах знайшли неточності в офіційному відео, яке опублікувала ФСБ
скріншот з відео

Кадри у відео ФСБ не збігаються з початковими заявами пропагандистів 

ФСБ через добу все ж наважилася опублікувати так звані наслідки «диверсії», яка нібито вчора сталася у Брянській області. У мережі одразу вказали на низку кадрів, які йдуть всупереч попереднім заявам російських пропагандистів.

Розстріляний автомобіль

Відео починається з того, що оператор знімає автомобіль ВАЗ-2107, пронизаний кулями. Усередині нього лежить тіло чоловіка. Канал «ВЧК-ОГПУ» раніше повідомив, що вбитим нібито є Олександр Ткаченко, який працював оператором котельні та вранці після зміни їхав додому із села Новий Ропськ до села Любечани.

За даними Telegram-каналу, його тіло було виявлено за автобусною зупинкою на околиці села з вогнепальними пораненнями. На автомобілі не було жодних пошкоджень. Однак на відео ФСБ водій сидить за кермом, а сама машина буквально посічена кулями.

Положення автомобіля

У мережі звертають увагу, що «за дивним збігом автомобільний номер на записі ФСБ відірваний так, що цифри і літери на ньому не зчитуються». Сумнів викликає і положення машини. На відео вона стоїть в одному місці, але потім у ролику з'являється фото розстріляного автомобіля, і він, очевидно, вже в іншому місці.

«Розстріляна «Нива»

Як писав «Комерсант», так звані «диверсанти» нібито обстріляли з автоматичної зброї ще один легковик, водія якого місцеві жителі найняли для того, щоб він щоранку відвозив дітей до розташованої в райцентрі школи.

Telegram-канал Baza повідомляв, що шлях машині нібито «перекрили озброєні люди, які брали людей у заручники». При цьому водій «Ниви» захотів забрати дітей, почав розвертатися – і тоді машиною почали стріляти, шофер був убитий, а хлопчик Федір, який нібито «був у салоні», – поранений.

Але відео суперечить всім цим заявам, адже на кадрах ФСБ автомобіль цілий і на ньому немає ніяких слідів від куль, усі шибки – на місці. На відео видно лише колесо, що лопнуло. «Нива» теж знята в різних місцях спочатку на самій дорозі, а потім у кюветі.

Нагадаємо, вчора 2 березня російські чиновники та їх пропагандистські ЗМІ почали масово повідомляти про так званий напад «української ДРГ» на прикордонні села Сушани і Любечани в Брянській області. Повідомлялося, що нібито «півсотні диверсантів розстрілювали і брали в заручники місцевих жителів».

Додамо, що пізніше відповідальність за подію взяв на себе «Російський добровольчий корпус», а Україна ж спростувала всі звинувачення Кремля та назвала заяви країни-агресора свідомою провокацією.

Теги: відео Україна автомобіль заручники напад ФСБ росія

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