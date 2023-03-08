Ворог вже кілька тижнів намагається атакувати Харківщину

Росія зазнає значних втрат у живій силі

Російські загарбники вже декілька тижнів атакують на Лимансько-Куп’янському напрямку. Тільки за добу тут зафіксовано шість боєзіткнень з ворогом. Про це повідомив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Череватий зазначив, що Росія зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, двоє потрапили в полон.

«На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які прилягають до лінії фронту артилерійським вогнем. За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли ряд населених пунктів. А на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів», – розповів він.

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Зокрема, цієї доби ворог намагався проводити атаки в районі Гряниківки, Білогорівки, Виїмки, Спірного, Невського, Федорівки. Також він активний в плані нанесення артилерійського вогню по всьому цьому напрямку.

Крім того, за цю добу росіяни здійснили 184 обстріли Харківщини.

За словами Череватого, 184 обстріли було за цю добу, 6 боєзіткнень на цьому напрямку, де ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, двоє потрапили в полон.

«Також характерне для цього напрямку, що вони там більше застосовують бронетехніку. За цю добу було знищено танк Т-72, дві ББМ, два склади з боєприпасами», – додав Череватий.

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Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.