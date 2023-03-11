Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандал в ОБСЄ: депутату, який послав делегацію росіян нах*й, погрожують судом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скандал в ОБСЄ: депутату, який послав делегацію росіян нах*й, погрожують судом
Ріхардс Колс облаяв делегацію Росії
фото з відкритих джерел

У ПА ОБСЄ скандал через слова голови латвійської делегації Ріхардса Колса про перекладачку Дар’ю Боярську з Росії

Генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла заявив голові латвійської делегації Ріхардсу Колсу, що його слова про перекладачку Дар’ю Боярську з Росії – яку він начебто порівняв зі шпигункою Анною Чапман – можуть розцінюватись як наклеп і підлягати судовому переслідуванню. Відповідний лист Монтелли, а також відповідь на нього опублікував сам Колс, передає «Європейська правда».

У листі від 1 березня генсек ПА ОБСЄ стверджує, що на засіданні постійного комітету у Відні Колс сказав таке: «Подібними іменами є Анна Чапман, (Єлена) Батуріна – думаю, всі в цій залі знають, про кого я говорю».

«Цим ви заявили, що цивільна службовиця міжнародного персоналу ПА ОБСЄ Боярська вчинила такі ж злочини, як і засуджена російська шпигунка Чапман чи мільярдерка Єлена Батуріна, яка фінансує Путіна. Єдиний «доказ», який ви надали – це те, що вона громадянка Росії та працювала перекладачкою на заходах найвищого рівня», – йдеться далі.

Зазначимо, що Дар'я Боярська була перекладачкою під час зустрічі Володимира Путіна й екпрезидента США Дональда Трампа у 2019 році. При цьому це сталось у порушення внутрішніх правил російського МЗС, адже Боярська на той час не працювала у відповідному відділі міністерства, а була радницею в департаменті у справах Північної Америки.

Монтелла після цього перераховує заслуги Боярської, вказуючи, що в структурах ОБСЄ вона працювала з 2010 року, а безпосередньо в міжнародному секретаріаті Парламентській асамблеї – з лютого 2021-го. Нині росіянка очолює віденське представництво ПА ОБСЄ.

«У багатьох країнах такі дії вважаються наклепом і підлягають кримінальному переслідуванню. Такий наклеп не може бути виправданий тим, хто принаймні спершу не спробував передати свої звинувачення через належні канали – тобто, в даному випадку, звернувшись з ними безпосередньо до мене», – нарікає генсек ПА ОБСЄ.

Також він вважає, що через заяви Колса не може опублікувати протокол засідання постійного комітету ПА ОБСЄ, аби не втрапити в «юридичну халепу».

У листі-відповіді Колс зауважує, що Монтелла, перераховуючи послужний список Боярської, не згадує її роботу у МЗС РФ, а також того факту, що Польща оголосила її персоною нон грата через загрозу національній безпеці.

Крім того, латвійський парламентар вказує, що в листі генсека ПА ОБСЄ немає конкретних посилань на ті правила процедури органу, які він начебто порушив.

«Сама лише згадка про можливе кримінальне переслідування за безневинні, навіть за вашим переказом, коментарі, зроблені парламентарем на міжнародній парламентській асамблеї, є обурливою зневагою до всього, що обстоюють парламентаризм і багатосторонність, а також те, що нібито відстоює Парламентська асамблея ОБСЄ», – наголошує Колс.

Він перерахував низку зустрічних вимог до Монтелли: розкрити інформацію про юрисконсульта, який нібито виявив у заявах латвійського делегата ознаки наклепу й порушень правил процедури ПА ОБСЄ, а також надати повний відеозапис зустрічі постійного комітету, де була сказана фраза про Боярську.

«Сама по собі моя заява була політичною промовою з питання, що становить політичний інтерес. Таким чином, мені важко тлумачити ваші заяви як щось інше, окрім спроби знайти причину для легітимізації обмеження мого права на свободу слова на цьому важливому майданчику і, відповідно, легітимізувати цензуру та під цим приводом обмежити публікацію думок і поглядів легітимних представників ПА ОБСЄ», – наголошує Колс.

Як відомо, Колс, який брав участь у зимовій сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, облаяв делегацію Росії

Нагадаємо, що Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян. Українська делегація організувала у Відні паралельну сесію ПА ОБСЄ.

Теги: війна скандал ОБСЄ Литва росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ОБСЄ: Росія примусово вивезла з України 14 тис. дітей
ОБСЄ: Росія примусово вивезла з України 14 тис. дітей
4 лютого, 03:00
Росіянам тут не місце. Україна бойкотує Парламентську Асамблею ОБСЄ (фото)
Росіянам тут не місце. Україна бойкотує Парламентську Асамблею ОБСЄ (фото)
23 лютого, 12:11
Депутат із Латвії Ріхардс Колс вилаяв російську делегацію на сесії Парламентської Асамблеї
Скандал на засіданні ОБСЄ: латвійський депутат послав делегацію РФ нах*й
23 лютого, 18:43
В ОБСЄ вимагають покарати РФ за порушення гуманітарного права
В ОБСЄ вимагають покарати РФ за порушення гуманітарного права
24 лютого, 21:45
РФ зловживала правилами, щоб саботувати бюджет ОБСЄ
США звинуватили Росію у блокуванні ОБСЄ
25 лютого, 08:23
Росія відмовилася дати ОБСЄ дані про своє озброєння, і придумала причину
Росія відмовилася дати ОБСЄ дані про своє озброєння, і придумала причину
6 березня, 18:09

Політика

Скандал в ОБСЄ: депутату, який послав делегацію росіян нах*й, погрожують судом
Скандал в ОБСЄ: депутату, який послав делегацію росіян нах*й, погрожують судом
Китай отримав нового прем’єра
Китай отримав нового прем’єра
Китай відправляв РФ запчастини для військових гелікоптерів – CNN
Китай відправляв РФ запчастини для військових гелікоптерів – CNN
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
Японія виділить Україні $170 млн: на що підуть кошти
«Тут потрібні санітари». Кислиця висміяв причину скликання Росією чергового Радбезу ООН
«Тут потрібні санітари». Кислиця висміяв причину скликання Росією чергового Радбезу ООН
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
ДБР повідомило, чи ведеться слідство проти Баканова
11K
Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом
8917
Мрії диктатора: стало відомо, що запланував Путін на вересень 2023 року
7418
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)
7297
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу

Новини

«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
Вчора, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
Вчора, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
Вчора, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
9 березня, 06:58

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту