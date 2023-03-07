Екскомандир ЗСУ закликав владу Очакова перейти на сторону окупантів

Підозрюваний перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником генштабу РФ

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала плани РФ щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області. У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більше відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Слідство встановило, що агент РФ мав завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували «обрати посаду» у разі захоплення південного регіону. Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів.

«Агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.



Встановлено, що чоловік перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником ГРУ – Колєсніковим Сергієм Олександровичем, уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів.



Для цього підозрюваний намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників. Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

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Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили «таємний» телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше повідомлялося, що ексмер із Чернігівщини отримав підозру через намагання дискредитувати ЗСУ.