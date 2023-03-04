СБУ навчилася проводити операції світового рівня
Операцію «Підрив у Мачулищах» можна вносити в розділ «Вікіпедії»
Прекрасне відео підриву російського літака на білоруському аеродромі Мачулищі.
Пару важливих речей, які, на мою думку, стоять за цим відео.
1. Формулювання ЗМІ, які оприлюднили відео: «Білоруські партизани передали його СБУ». При цьому в самій службі говорять, що всі «бавовни у ворога» будуть коментувати після перемоги. Очевидно, що ці самі «партизани» або тісно співпрацюють із СБУ, або там служать. Або, що найімовірніше, не було ніяких партизанів, а за операцією стоїть саме служба, яка з політичних міркувань не хоче про свою участь говорити прямо. І правильно.
2. Підрив такого стратегічного літака – чергова надскладна спецоперація, проведена на території ворога. Тут можна згадати і Кримський міст, і атаку дронів на кораблі в бухті Севастополя. До речі, ці «бавовни» теж відносяться до тих, про які «СБУ розкаже тільки після перемоги».
У службі, вочевидь, посилив роботу окремий фаховий підрозділ, який має справу з дронами. Росіяни в цій історії можуть тільки мовчки «обтікати». ФСБ, яка звикла воювати з фейковими терористами, програє нашим хлопцям як у мотивації, так і в професіоналізмі.
3. СБУ навчилася виконувати операції світового рівня. Операцію «Підрив у Мачулищах» можна вносити в розділ «Вікіпедії» про російсько-українську війну. Для історії.
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