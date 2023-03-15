Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Пакет військової допомоги містить ракети для ППО

Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

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Пакет військової допомоги містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО.

«Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання», – заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.

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Новий пакет військової допомоги для України включає:

боєприпаси для пістолетів: патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;

додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;

додаткова велика кількість протитанкових мін;

полум'ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;

додаткові ракети для ППО;

роботи для знешкодження бомб у кількості 21 штук;

15 військових генераторів;

8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;

шість ангарних наметів;

дев'ят мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Данії ракети Harpoon.