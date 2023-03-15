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Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
фото ілюстративне

Пакет військової допомоги містить ракети для ППО

Данія направить новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1 млрд крон. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Пакет військової допомоги містить, серед іншого, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракет для ППО. 

«Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це бажання», – заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен.

Новий пакет військової допомоги для України включає:

  • боєприпаси для пістолетів: патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;
  • додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;
  • додаткова велика кількість протитанкових мін;
  • полум'ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • додаткові ракети для ППО;
  • роботи для знешкодження бомб у кількості 21 штук;
  • 15 військових генераторів;
  • 8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;
  • шість ангарних наметів;
  • дев'ят мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Данії ракети Harpoon.

Теги: Данія війна окупанти Україна

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