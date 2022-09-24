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Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
На ЗАЕС знаходяться 500 рашистів з військовою технікою
фото ілюстративне

Наразі ЗАЕС відключена і персонал бореться, аби включити хоча б один блок із шести

На Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ.

«Росія захопила цю атомну станцію. Зараз там знаходиться технічний персонал України, але вони – як заручники, бо там знаходиться 500 бойовиків, окрім техніки. Це вже підтвердило МАГАТЕ», – сказав президент.

Зазначається, що наразі ЗАЕС відключена і персонал бореться, аби включити хоча б один блок із шести. Росія не зацікавлена у роботі станції.

Зеленський зазначив, що окупанти прагнуть, аби ЗАЕС не постачала електроенергію в українські регіони та Європі.

Крім того, глава держави наголосив на ризику ядерного вибуху на станції через дії росіян, нагадавши, що на ЧАЕС зірвався один блок, а на ЗАЕС загалом шість блоків.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

Теги: росія окупанти Україна Запорізька АЕС

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