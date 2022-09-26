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У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

Надія Клочко
glavcom.ua
У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС
Запорізька АЕС опинилася під контролем росіян на початку березня
фото з відкритих джерел

Робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом МАГАТЕ, заявив Рафаель Гроссі

Розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС. Їх проведуть в рамках 66-ї щорічної сесії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі в Twitter.

Очільник Агентства повідомив, що цього разу у центрі уваги МАГАТЕ буде ситуація на Запорізькій АЕС, а пріоритетом залишається робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України.

Гроссі подякував заступниці державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, яка доєдналася до переговорів.

У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС фото 1

Питання створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС обговорювалось у Нью-Йорку із президентом Франції, прем'єрами Японії та Нової Зеландії, главами МЗС Великої Британії, Німеччини й Індії, з керівництвом ЄС.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ війна

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