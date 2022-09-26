У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС опинилася під контролем росіян на початку березня

Робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом МАГАТЕ, заявив Рафаель Гроссі

Розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції АЕС. Їх проведуть в рамках 66-ї щорічної сесії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі в Twitter.

Очільник Агентства повідомив, що цього разу у центрі уваги МАГАТЕ буде ситуація на Запорізькій АЕС, а пріоритетом залишається робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України.

Гроссі подякував заступниці державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, яка доєдналася до переговорів.

Питання створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС обговорювалось у Нью-Йорку із президентом Франції, прем'єрами Японії та Нової Зеландії, главами МЗС Великої Британії, Німеччини й Індії, з керівництвом ЄС.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.