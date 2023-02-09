Перший корупційний вибух 2023 року. Хто і як давав хабар міністру

Колишнього в.о. міністра Лозинського підозрюють в організації схеми закупівлі техніки за завищеними цінами

9 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде розглядати апеляцію на обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському. Ця історія стала однією із найгучніших у січні, тож експерти проєкту Dozorro Transparency International Ukraine розбиралися у суті цієї справи.

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21 січня НАБУ та САП затримали першого заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, який на той момент виконував обов’язки міністра. Нині Лозинського вже звільнили з посади. Ексчиновника підозрюють в отриманні хабара в сумі $400 тис.

За версією детективів НАБУ, ці кошти міністр отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання і техніки за завищеними цінами. Серед них були й генератори. Хто був замовником цих товарів, кому нібито сприяв Лозинський, та якою була ціна – далі у матеріалі.

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У пресрелізах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказувалося, що розслідування стосується закупівель обладнання і техніки, яка мала забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період в умовах руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. На них влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн.

Крім того, правоохоронці зазначили, що в.о. міністр діяв не сам, а в складі злочинної групи з п’яти осіб. Із трансляцій судових засідань щодо обрання запобіжних заходів, опублікованих на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду, стали відомі імена підозрюваних учасників групи, а також деякі деталі та суми угод.

«УкрНДІводоканалпроект» за два місяці замовив обладнання на 1,4 млрд грн

Згідно з матеріалами справи, Василь Лозинський нібито отримав неправомірну вигоду із різниці між реальними та узгодженими цінами закупівель обладнання, які проводив державний інститут «УкрНДІводоканалпроект», підпорядкований Міністерству розвитку громад і територій. Prozorro містить інформацію про сім закупівель інституту в 2022 році. Усі вони були укладені з листопада по грудень із шістьма постачальниками:

Тобто загалом ідеться про закупівлі на 1,4 млрд грн, з яких, за даними сервісу Spending, на 21 січня було виплачено 519 млн грн.

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Відповідні документи з боку замовника підписав Василь Дуб – заступник директора держінституту, який почав виконувати його обов’язки після звільнення Олександра Оглоблі 4 листопада. Саме тоді перший заступник Василь Лозинський став в.о. міністра замість Олексія Чернишова, якого призначили головою правління НАК «Нафтогаз України». У матеріалах справи вказано, що в розмовах з Лозинським Оглобля відмовлявся укладати з ними угоди нібито через недовіру до компаній з мінімальним балансом на рахунках та порушення.

Судячи із записів розмов, які цитували правоохоронці, зазначені компанії були не єдиними, хто міг поставити таке обладнання. Зокрема, Василь Лозинський скаржився на те, що йому дзвонили інші постачальники з пропозиціями про співпрацю.

Згідно з матеріалами справи, Василь Лозинський нібито отримав неправомірну вигоду із різниці між реальними та узгодженими цінами закупівель обладнання

За версією слідства, «УкрНДІводоканалпроект» отримував від згаданих вище товариств цінові пропозиції, за результатами яких укладав прямі договори. Завищені ж ціни компанії нібито заздалегідь узгодили між собою, а також – із заступником міністра Василем Лозинським. Той же тиснув на керівників інституту, щоб договори були підписані, а кошти – виплачені.

Правоохоронці нарахували завищення цін на одній з моделей генераторів у понад 30%

НАБУ та САП припускають, що ціни були на 25-30% вищими за ринкові на час укладання договорів. 7-10% від суми підписаних угод нібито отримував Василь Лозинський, який долучив до справи керівника ТОВ «Техно Трейн» Сергія Кривого. Останній же долучив інших осіб. Загалом, за припущенням слідчих, ролі між підозрюваними розподілялися так:

заступник міністра регіонального розвитку, який виконував обов’язки міністра, Василь Лозинський , домовився з компаніями й обрав обладнання, яке вони мали поставити «УкрНДІводоканалпроект» після тиску на керівника;

, домовився з компаніями й обрав обладнання, яке вони мали поставити «УкрНДІводоканалпроект» після тиску на керівника; власник і керівник ТОВ «Техно Трейн» Сергій Кривий залучив до справи підконтрольні йому компанії, серед яких було і ТОВ «Будшляхмаш»;

залучив до справи підконтрольні йому компанії, серед яких було і ТОВ «Будшляхмаш»; підлеглий Кривого Михайло Лукашик підготував завідомо завищені цінові пропозиції;

підготував завідомо завищені цінові пропозиції; екс-керівник ТОВ «ЕПГ» Олександр Крошка надав фактично підконтрольне йому підприємство для поставки товарів й нарахування коштів від «УкрНДІводоканалпроект», які надалі мали бути обготівковані, конвертовані у валюту й передані Василю Лозинському;

надав фактично підконтрольне йому підприємство для поставки товарів й нарахування коштів від «УкрНДІводоканалпроект», які надалі мали бути обготівковані, конвертовані у валюту й передані Василю Лозинському; Роман Кітнер отримав частину хабаря Лозинського у Львові від Ігоря Політаря й перевіз кошти до Києва.

Сума хабаря набігала завдяки різниці між ринковими і запропонованими цінами. Наприклад, у матеріалах кримінального провадження міститься Інформаційно-аналітична довідка НАБУ, згідно з якою 1 вересня 2022-го ТОВ «М.Б.» надало комерційну пропозицію щодо поставки дизельних генераторів. Серед них був і турецький генератор Genpower GNT 120 вартістю 597 261 грн. Рівно за таку саму ціну ця компанія у листопаді продала 35 таких самих генераторів «УкрНДІводоканалпроект». При цьому, правоохоронці, посилаючись на дані інформаційної бази митної служби, зазначають, що ТОВ «М.Б.» імпортувало такі генератори у вересні за 393 782 грн.

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Дизельна електростанція Genpower GNT-120 пропонувалась державі майже по 600 тис. грн замість «реальних» 400 тис. грн

Виходячи з різниці в ціні завозу й продажу, прокурор САП на засіданні суду зазначив про імовірну переплату з кожного такого генератора у понад 200 тис. грн. Враховуючи, що їх було придбано 35, може йтися про переплату у 7 млн грн лише з однієї моделі дизельного генератора. А їх замовили 72. Щоправда, Spending не містить інформації про виплати коштів ТОВ «М.Б.» за генератори для «УкрНДІводоканалпроекту».

До речі, саме ця компанія продала Кривому Рогу у жовтні 24 турецькі інвенторні бензинові генератори Genpower GBG15 потужністю 1,5 кВт. За даними Spending.ua, це обійшлося бюджету міста у 417 тис. грн.

Імовірна схема передачі хабаря першому заступнику міністра

Провадження щодо ймовірного розкрадання коштів та вимагання неправомірної вигоди НАБУ відкрило 26 вересня. Із того часу агенти майже постійно стежили за учасниками нібито злочинної групи та вели прослуховування. Частину діалогів між ними, а також описи зустрічей один із прокурорів САП озвучив під час судових засідань Вищого Антикорупційного суду.

Фізично кошти Лозинський так і не отримав. Детективи НАБУ затримали посередника

Зокрема, за словами прокурора, спільники обговорювали хабар для Лозинського у сумі $500 тис., $400 тис. з яких йому перевели з Києва до Львова, а потім готівкою перевезли в Київ. Джерело й шлях інших $100 тис. правоохоронці ще вивчають, але припускають, що це були кошти за вплив Лозинського на укладання договорів з іншими установами (не «УкрНДІводоканалпроект»). Конкретні випадки, договори та замовників прокурор не називав, однак зазначив, що правоохоронці мають матеріали щодо таких порушень.

Так, в опублікованих у реєстрі судових рішень документах у цій справі згадуються ще й такі компанії як ТОВ «Сучасні вантажівки», ТОВ «ТК Спецзапчасть», ТОВ «НВО «Екософт», ТОВ «ТД «Комунальна техніка», ТОВ «ВК «Віва», ТОВ «ВЛІВ». А Сергій Кривий, за словами прокурора, також мав зустрічі з першим заступником міністра економіки Денисом Кудіним, Олександром Пивоваровим (нібито причетним до справи неправомірної вигоди в ДСНС) та заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою.

Крім того, за даними NV, Сергій Кривий був менеджером українського олігарха Олександра Курченка, обіймав посаду начальника департаменту світлих нафтопродуктів групи компаній СЄПЕК. Після втечі Курченка він нібито співпрацював з олігархом Ігорем Коломойським. Youcontrol також містить інформацію, що у 2017 році він був засуджений за замах на заволодіння майном в особливо великих розмірах й внесений до реєстру корупціонерів, який наразі закритий для публічного перегляду. На той час Кривий був на посаді у ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Схема оформлення хабаря, за версією слідства, була така. Частину коштів, які постачальник отримав на рахунок від Держказначейства, передавали посереднику. Той приносив готівку в касу конвертцентру в Києві. Потрапити туди можна було, лише знаючи пароль. Далі кошти перераховували в обмінний пункт у Львові, де вони знову переводилися в готівку, але вже у валюті, а потім – передавалися через посередника.

Судячи з озвучених на засіданнях матеріалів, фізично кошти Лозинський так і не отримав. Детективи НАБУ затримали посередника й обшукали його помешкання, а потім – затримали в.о. міністра.

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З крісла в.о. міністра під домашній арешт

Наразі ВАКС обрав усім п’ятьом запобіжні заходи. Василя Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт, Роману Кітнеру призначили 805,2 тис. грн застави, Олександру Крошці – 0,5 млн грн застави, Михайлу Лукашику – 26,8 млн грн застави і Сергію Кривому – 100 млн грн застави. Захисники усіх п’ятьох вже подали апеляційні скарги на відповідні рішення.

Чотирьом імовірним учасникам злочину призначили заставу, міністр – під домашнім арештом

Наразі у публічному доступі опубліковані не всі матеріали досудового розслідування. Тому неможливо сказати точно, чи підозрюють правоохоронці Лозинського у тиску щодо всіх договорів, про які згадало вище.

Додамо, що міністра підозрюють в одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (частина 4 статті 368 Кримінального кодексу). Лозинському може загрожувати від восьми до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Дарина Синицька, журналістка проєкту Dozorro TI Ukraine