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ВАКС визнав підозру Коболєву необґрунтованою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС визнав підозру Коболєву необґрунтованою
фото з відкритих джерел

Прокуратура вже подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав необґрунтованим пред'явлену ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву підозру в заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем понад 229 млн грн. Про це повідомив його адвокат Олексій Носов.

«Висновок слідчого судді за результатами розгляду та оцінки доводів сторін: підозра, пред'явлена Андрію Коболєву, необґрунтована», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до ухвали про відмову в обранні запобіжного заходу суд не встановив жодних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню – всі перераховані прокурором ризики нівелюються добровільним повернення Коболєва в Україну. Також суд встановив, що Наглядова рада свідомо прийняла рішення про преміювання та не зазнавала тиску з боку чиновника.

Крім цього, за п'ять років слідства у справі члени Наглядової ради, в тому числі її голова допитані не були. Також суддя відкинув твердження прокурора, що більшість членів Наглядової ради є іноземцями, а тому не володіють знаннями українського законодавства та визнав таким, що суперечить ідеї корпоративного управління в акціонерних товариствах та дискредитують роль міжнародних експертів в складі наглядових та контролюючих органів.

Крім цього, обмеження щодо щодо порядку встановлення премій уповноваженими на це суб'єктами на дії Коболєва в НАК не поширювались.

Зазначається, що прокуратура вже подала апеляційну скаргу на це рішення ВАКС.

«Тому тепер Апеляційна палата ВАКС має оцінити як наші доводи, так і висновки слідчого судді, і ухвалити остаточне рішення у питанні обрання запобіжного заходу», – уточнив адвокат.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Анндрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Теги: Андрій Коболєв Нафтогаз України суд

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