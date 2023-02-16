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ВАКС конфіскував активи російського олігарха Дерипаски

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС конфіскував активи російського олігарха Дерипаски
фото з відкритих джерел

Деякі активи Дерипаски були заблоковані за рішенням РНБО у жовтні 2022 року

Сьогодні Вищий антикорупційний суд розглянув справу про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє Transparency international Ukraine.

Зазначається, що позовну заяву Мін’юст подав одразу і до Дерипаски, і до МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал». Їх активи попередньо були заблоковані за рішенням РНБО у жовтні 2022 року. 

«Русал» – один з найбільших в світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Компанія забезпечує значне фінансування бюджету РФ. За інформацією порталу «Війна та санкції» виторг компанії за 2021 рік склав 162,6 млрд руб., чистий прибуток – 147,4 млрд рублів.

Мін’юст просив конфіскувати низку активів, якими російський олігарх володіє в Україні через групи пов’язаних компаній. За інформацією Мін’юсту йдеться про значну кількість нежитлової та виробничої нерухомості, промислової та автомобільної техніки, гроші, корпоративні права та майно юридичних осіб, пов’язаних з МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал», МК ПАТ «ЕН+ ГРУП», а саме:

  • 100 % частки ТОВ «Глухівський Кар’єр кварцитів»;
  • 100% частки ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
  • 100 % частки ТОВ «Компанія «Алюміній України»;
  • 100 % частки ТОВ «Гуардон України»;
  • 100% частки ТОВ «Сервісний центр «Металург»;
  • 100 % частки ТОВ «ЧАС ІТ», 100 % частки ТОВ «Охорона МГЗ»;
  • 100 % частки ТОВ «Центр обліку Миколаїв»;
  • 100 % частки Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»;
  • 100 % частки ТОВ «Запоріжалюмінторг»;
  • 29,53%  від загальної вартості акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;
  • 100 % частки ПрАТ «Хустський кар`єр»;
  • 100 % частки ПрАТ «Жежелівський кар`єр».

ВАКС постановив частково задовольнити вимоги Мін’юсту і стягнути всі вищевказані активи, крім причепа, що належить ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися росією під час військової агресії проти України у 2022 році.

Нагадаємо, раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До відома, Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем. Але металургійний магнат є найвідомішим із невеликої кількості російських бізнесменів, які висловилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому.  

«Нам потрібен мир якомога швидше, оскільки ми вже пройшли точку неповернення», – написав він у Twitter у березні. За словами іншої людини, близької до олігарха, того ж місяця Кремль попросив його пом’якшити свою критику, і відтоді повторив це прохання принаймні один раз. 

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