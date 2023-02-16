ВАКС конфіскував активи російського олігарха Дерипаски
Деякі активи Дерипаски були заблоковані за рішенням РНБО у жовтні 2022 року
Сьогодні Вищий антикорупційний суд розглянув справу про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє Transparency international Ukraine.
Зазначається, що позовну заяву Мін’юст подав одразу і до Дерипаски, і до МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал». Їх активи попередньо були заблоковані за рішенням РНБО у жовтні 2022 року.
Мін’юст просив конфіскувати низку активів, якими російський олігарх володіє в Україні через групи пов’язаних компаній. За інформацією Мін’юсту йдеться про значну кількість нежитлової та виробничої нерухомості, промислової та автомобільної техніки, гроші, корпоративні права та майно юридичних осіб, пов’язаних з МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал», МК ПАТ «ЕН+ ГРУП», а саме:
- 100 % частки ТОВ «Глухівський Кар’єр кварцитів»;
- 100% частки ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
- 100 % частки ТОВ «Компанія «Алюміній України»;
- 100 % частки ТОВ «Гуардон України»;
- 100% частки ТОВ «Сервісний центр «Металург»;
- 100 % частки ТОВ «ЧАС ІТ», 100 % частки ТОВ «Охорона МГЗ»;
- 100 % частки ТОВ «Центр обліку Миколаїв»;
- 100 % частки Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»;
- 100 % частки ТОВ «Запоріжалюмінторг»;
- 29,53% від загальної вартості акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;
- 100 % частки ПрАТ «Хустський кар`єр»;
- 100 % частки ПрАТ «Жежелівський кар`єр».
ВАКС постановив частково задовольнити вимоги Мін’юсту і стягнути всі вищевказані активи, крім причепа, що належить ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».
Нагадаємо, раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.
До відома, Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем. Але металургійний магнат є найвідомішим із невеликої кількості російських бізнесменів, які висловилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому.
«Нам потрібен мир якомога швидше, оскільки ми вже пройшли точку неповернення», – написав він у Twitter у березні. За словами іншої людини, близької до олігарха, того ж місяця Кремль попросив його пом’якшити свою критику, і відтоді повторив це прохання принаймні один раз.
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