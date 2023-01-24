Суд обрав ексзаступнику міністра інфраструктури Лозинському запобіжний захід

Суд зобов'язав Лозинського носити електронний браслет контролю

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступникові міністра розвитку громад та територій України Василю Лозинському. Суд постанови йому цілодобовий домашній арешт. Про це стало відомо із засідання суду.

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Суд також зобов'язав Лозинського носити електронний браслет контролю.

Колишній заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури зобов‘язаний за ухвалою суду цілодобово бути під домашнім арештом, він не має права відлучатися з будинку без дозволу, має повідомляти про зміну місця проживання, а також має здати закордонні паспорти й постійно носити електронний браслет.

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ВАКС вже обрав запобіжний захід ймовірному організатору у справі щодо надання неправомірної вигоди ексзаступникові міністра розвитку громад. Усього у цій справі затримано п’ятеро осіб.

Суд також частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.

«Суддя постановив: клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Лозинського запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за фактичним місцем проживання .... на строк до 22 березня 2023 року включно», – сказав суддя.

Нагадаємо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

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Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

До слова, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.