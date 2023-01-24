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Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи Лозинського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи Лозинського
фото з відкритих джерел

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 24 березня включно

Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі $400 тисяч неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Він може внести заставу 100 млн грн. Про це йдеться на сайті Вищого антикорупційного суду.

«Слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 млн грн застави», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

Нагадаємо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис. 

Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

До слова, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.

Теги: суддя хабар уряд

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