Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи Лозинського

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 24 березня включно

Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі $400 тисяч неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Він може внести заставу 100 млн грн. Про це йдеться на сайті Вищого антикорупційного суду.

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«Слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 млн грн застави», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

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Нагадаємо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

До слова, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.