США відправили в Україну два патрульні катери класу Island

Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси

Судна допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО

З Балтімора до Одеси вирушили два американські патрульні катери класу Island. Про це повідомляє посольство США в Україні.

«Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці катери відправили в Україну в рамках безпекової допомоги на понад $2,5 млрд, яку США надали ще у 2014 році.

Патрульні катери типу Айленд (англ. Island) – це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

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