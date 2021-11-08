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    Події в Україні

    США відправили в Україну два патрульні катери класу Island

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    Два американські патрульні катери класу&nbsp;Island&nbsp;вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси - США відправили в Україну два патрульні катери класу Island
    Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси
    фото: посольство США в Україні

    Судна допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО

    З Балтімора до Одеси вирушили два американські патрульні катери класу Island. Про це повідомляє посольство США в Україні.

    «Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ці катери відправили в Україну в рамках безпекової допомоги на понад $2,5 млрд, яку США надали ще у 2014 році.

    Патрульні катери типу Айленд (англ. Island) – це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

    Раніше у жовтні в Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія (фото).

    Кабінет міністрів України схвалив виділення коштів для придбання науково-дослідного судна – криголаму – для антарктичних експедицій. Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за $5 млн.

    У грудні минулого року міністр оборони України Андрій Таран підписав угоду з турецькими компаніями про передачу технологій і виробництво корветів для потреб українського флоту. Згодом зʼявилася інформація, що перший турецький корвет класу Ada для Військово-морських сил України буде побудований за формулою 50:50 з Україною, а його готовність до випробувань очікується на рівні 2023 року. При цьому будівництво українського корвету зупинено після банкрутства суднобудівного заводу у Миколаєві.

    Раніше Україна планувала створення вітчизняного «москітного» флоту з переданих кораблів Mark VI та Island а також вітчизняних «Гюрза» та «Лань».

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    Теги: США Одеса корабель посольство Україна ВМС озброєння
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    США відправили в Україну два патрульні катери класу Island