В Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія (фото)

Судно почнуть використовувати в Україні вже цієї осені

Під час переходу команда українських вчених, яка перебувала на борту, провела ряд важливих досліджень

Сьогодні в Одесу прибуло науково-дослідне судно Belgica, яке було передано Україні Королівством Бельгія. Про це повідомляє Думська.

Об 11:15 воно пришвартувалося коло 19-го причалу морського вокзалу, поруч з криголамом James Clark Ross.

Про те, що судно безкоштовно передадуть нашій країні, стало відомо в кінці липня цього року. Урочиста передача відбулася 13 вересня на військово-морській базі в бельгійському місті Зебрюгге.

1 жовтня «Бельгіка» залишила батьківщину та взяла курс на Одесу. Під час переходу команда українських вчених, яка перебувала на борту, провела ряд важливих досліджень.

Belgica побудована у 1984 році. Довжина судна – 51,12 м, ширина – десять метрів, осадка 4,6 м, водотоннажність 1200 тонн. Дальність плавання – 20 тисяч морських миль (37 тис. км) при швидкості 12 вузлів (22 км / ч). Максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км / ч). На борту знаходиться п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна), екіпаж – 15 осіб, науковий персонал складається з 16 співробітників.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив виділення коштів для придбання науково-дослідного судна – криголаму – для антарктичних експедицій. Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за $5 мільйонів.

У грудні минулого року міністр оборони України Андрій Таран підписав угоду з турецькими компаніями про передачу технологій і виробництво корветів для потреб українського флоту. Згодом зʼявилася інформація, що перший турецький корвет класу Ada для Військово-морських сил України буде побудований за формулою 50:50 з Україною, а його готовність до випробувань очікується на рівні 2023 року. При цьому будівництво українського корвету зупинено після банкрутства суднобудівного заводу у Миколаєві.

Раніше Україна планувала створення вітчизняного «москітного» флоту з переданих кораблів Mark VI та Island а також вітчизняних «Гюрза» та «Лань».



