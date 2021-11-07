Американський офіцер запропонував спосіб боротьби із Росією у Чорному морі

Американський військовий виступає за вільний доступ до міжнародних вод Чорного моря

Офіцер Харрінгтон переконаний, що порушення Конвенції Монтре допоможе витіснити Росію із Чорного моря

Проведення регулярних військових навчань в обхід Конвенції Монтре допоможе позбавити Росію домінування у Чорному морі – такою думкою поділився офіцер ВМС США Брайан Харрінгтон у статті для видання The Hill.

На його думку, ракети «Бастіон» і «Калібр», включаючи їх модернізовані протикорабельні і сухопутні версії великої дальності, забезпечують Москву величезною міццю, яка дозволяє застосовувати в Чорному морі ту ж тактику, що використовує Пекін у Південно-Китайському морі (A2AD – обмеження і заборони доступу і маневру).

Харрінгтон нагадав і про російські винищувачі, які перешкоджають активності союзників НАТО в регіоні.

«Супровід військових кораблів США і НАТО в Чорному морі російськими військовими суднами і ударною авіацією сталв загальновизнаною нормою», – пише він.

Для вирішення цієї проблеми Харрінгтон запропонував проводити військові маневри із застосуванням високотехнологічних озброєнь і оперативної сумісності.

Згідно з Конвенцією Монтре, нечорноморські країни зобов'язані дотримуватися обмежень по тоннажу військових кораблів при проході через протоки в мирний час, тому фахівець закликав держави об'єднати свої сили, щоб обійти це правило.

Він також вважає за необхідне зміцнити позиції партнерів по НАТО за допомогою крилатих ракет. Румунія вже прийняла рішення придбати ракету Naval Strike Missile, однак для протистояння Росії слід також залучити Болгарію і Туреччину, переконаний американський офіцер.

Автор зробив висновок, що тільки ці кроки допоможуть «зберегти свободу міжнародних вод Чорного моря».

На цьому тижні в Чорне море увійшов флагман Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney. Як повідомлялося, американські військові разом із партнерами по НАТО починають у регіоні спільні операції. За кораблями стежать сили і засоби Чорноморського флоту Росії.

Раніше повідомлялося, що флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.

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