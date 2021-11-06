Американські конгресмени хочуть направити військові кораблі до Чорного моря

Конгресмени закликали Байдена вжити негайних та швидких заходів для надання підтримки Україні у вигляді розвідданих та зброї

Американські конгресмени-республіканці Майк Роджерс і Майк Тернер закликали президента США Джо Байдена розгорнути військову присутність Сполучених штатів у Чорному морі з метою надати Києву військову підтримку та захистити Україну. Вони написали йому відкритий лист, текст якого наводить портал Defence News.

У документі вони посилалися на недавно опубліковані газетами Washington Post та Politico супутникові знімки, на яких зображені російські танки, перекинуті на кордон з Україною.

«У зв'язку з нещодавнім зосередженням російських військ на українському кордоні ми закликаємо вашу адміністрацію вжити негайних та швидких заходів для надання підтримки Україні у вигляді розвідданих та зброї», — йдеться у листі.

Роджерс та Тернер також закликали американського лідера до стримування Росії. Вони вимагали найближчим часом розглянути питання щодо військової присутності США в Чорноморському регіоні та розпочати обмін розвідданими з українськими військовими, щоб «запобігти подальшому загостренню ситуації».

Раніше у Пентагоні заявили, що США стежать за ситуацією на кордоні України та Росії та ведуть консультації зі своїми партнерами та союзниками у зв'язку з повідомленнями про незвичайну активність Москви. Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також запевнив Київ у своїй підтримці у разі ескалації на російсько-українському кордоні.

Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У відповідь прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «вкиданням» публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною.

Також напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликало резонанс у міжнародному співтоваристві.

Раніше повідомлялося, що флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море.