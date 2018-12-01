Стали відомі перші результати посилення контролю на кордоні з РФ



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Переважна більшість з тих, кого не пустили, не змогли підтвердити мети поїздки в Україну

В Україну після посилення контролю на кордоні не пустили 99 росіян

Українські прикордонники після посилення контролю на кордоні не пропустили на територію України 99 громадян Російської Федерації, повідомив у суботу, 1 грудня, керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Переважна більшість з них не змогла підтвердити цілі своєї поїздки в Україну, частина не мала необхідних документів для в'їзду в Україну. Ще була частина тих, хто перевищив термін перебування в нашій країні», - розповів Демченко в ефірі телеканалу «112 Україна». Водночас, за його словами, перетнуло державний кордон у напрямку України понад 780 росіян.

Демченко також повідомив, що попри заяви офіційної Москви, що не буде робитися дзеркальних дій, тільки впродовж 30 листопада російська сторона не пропустила на свою територію майже 40 громадян України. За останні три дні в Росію не пустили понад 110 українців.

«При цьому Україна як правова держава, коли відмовляє іноземцям у праві в'їзду в Україну, чітко пояснює, чому, і видає картку-відмову. Росіяни, зі свого боку, без пояснення причини відмовляють нашим співвітчизникам і ніяких документів не надають», - сказав Демченко.

Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко заявив, що Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Главкому» пояснив, що громадяни Росії можуть перетнути кордон з Україною, якщо пред’являть прикордонникам усі необхідні для цього документи, а також зможуть підтвердити гуманітарну мету візиту.