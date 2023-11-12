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Стало відомо, де зараз воюють колишні «вагнерівці»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, де зараз воюють колишні «вагнерівці»
«Вагнерівці» розгорнулися в Скадовську
фото: interfax.com.ua

Колишні найманці «Вагнера» мають проблеми з військовим забезпеченням

Російські окупанти поблизу тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині розгорнули табір, у якому розмістилися колишні найманці приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер». Про це повідомив Центр національного спротиву.  

«За інформацією від підпілля, колишніх «вагнерівців» нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту», - йдеться в повідомленні.

Нині військове командування РФ на місцях визначається щодо подальшого застосування ексбойовиків «Вагнера» на фронті.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія намагається посилити контроль за приватною військовою компанією «Вагнер». Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи ПВК, імовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг. Цей підрозділ «Вагнера», ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника «Вагнера» Євгенія Пригожина.

Раніше повідомлялося, що окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначимо, після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців.

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Теги: ПВК «Вагнер» Херсонщина війна

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