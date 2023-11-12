Стало відомо, де зараз воюють колишні «вагнерівці»

Колишні найманці «Вагнера» мають проблеми з військовим забезпеченням

Російські окупанти поблизу тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині розгорнули табір, у якому розмістилися колишні найманці приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер». Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«За інформацією від підпілля, колишніх «вагнерівців» нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту», - йдеться в повідомленні.

Нині військове командування РФ на місцях визначається щодо подальшого застосування ексбойовиків «Вагнера» на фронті.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія намагається посилити контроль за приватною військовою компанією «Вагнер». Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи ПВК, імовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг. Цей підрозділ «Вагнера», ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника «Вагнера» Євгенія Пригожина.

Раніше повідомлялося, що окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначимо, після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців.