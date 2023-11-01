Їх вшановував губернатор Камчатки. Нові деталі про росіян, які вбили сім’ю з дітьми у Волновасі

Підозрюваним незадовго до трагедії вручали нагороди, а росТБ знімало про них сюжет

29 жовтня стало відомо про трагедію у тимчасово окупованій Волновасі, де розстріляли дев'ятьох мирних жителів, серед яких двоє маленьких дітей. Спочатку повідомлялося, що це були «кадировці», але вже 31 жовтня росіяни заявили, що нібито знайшли винних, якими виявились окупанти з Далекого Сходу.

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Російських контрактників 155-ої бригади Морської піхоти Тихоокеанського флоту, яких підозрюють у масовому вбивстві родини Капканець в окупованій Волновасі, звати Антон Сопов і Станіслав Рау. Зазначається, що одного з убивць затримали за місцем його проживання неподалік від котеджу, в якому знайшли розстріляною сім'ю, а іншого обвинуваченого виявили трохи пізніше.

Антон Сопов

Станіслав Рау

Підозрюваних у вбивстві дев'яти осіб у Волновасі затримали на 30 діб. На слідчих діях Сопов і Рау зізналися, що хотіли поквитатися тільки з чоловіками – Едуардом і його сином Олександром, які, нібито, їх образили. За їх словами, жінок і дітей вони вбили випадково, оскільки в темряві не змогли розпізнати жертв.

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Повідомляється, що затримані контрактники Станіслав Рау та Антон Сопов є зразково-показовими військовослужбовцями, про яких знімали сюжет з росТБ. Їх вшановував особисто губернатор Камчатського краю Володимир Солодов, причому його супроводжували під час візиту до зони бойових дій саме затримані.

Незадовго до розстрілу сім'ї Солодов нагороджував підозрюваних у масовому вбивстві. До зустрічі з губернатором затримані брали участь у боях під селом Новомайорське та за поданням Шойгу їм вручили нагороди.

При цьому колишня дружина Станіслава Рау заявила, що її ексчоловік був адекватним, коли пішов на фронт. За її словами, він листувався з батьками після дня розправи над сім'єю з Волновахи, до 30 жовтня він поводився спокійно. Близькі впевнені, що Рау невинний і його нібито могли підставити.

Варто додати, що Сопову в серпні виповнився 21 рік – він пішов служити за контрактом відразу після закінчення строкової служби. 28-річний Рау родом з Алтайського краю, але останнім часом проживав в Петропавловську-Камчатському.

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Затримані російські військові

Зазначається, що обидва мали проблеми з боргами – не могли погасити кредити, що могло стати причиною для підписання контракту з Міноборони РФ. Батько Сопова – Руслан Сопов, уродженець Приморського краю з 2016 року знаходиться в базі «Миротворець» як військовослужбовець ЗРД 60-ї ОМСБр (в/ч 16871), водій вантажівок ЗС РФ і учасник бойових дій.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Волновасі розстріляли родину з дітьми. За словами родичів родини, вбивство сталося у п'ятницю, 27 жовтня. У будинку жило подружжя – Наталія та Андрій, а також їхні діти – учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці розстрілу родини з дітьми у Волновасі. Причиною конфлікту з солдатом РФ стала висловлена раніше вдень фраза голови родини Едуардом «за України без вас було краще – валіть звідки прийшли».

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець відреагував на розстріл родини в окупованій Волновасі. За його даними, було вбито одразу дев’ятьох людей, у тім числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення.