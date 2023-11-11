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Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
Рятувальники ліквідували загоряння обладнання підстанції
фото ілюстративне

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів

Унаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини відбулося загоряння обладнання підстанції. Без постраждалих. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Про це повідомляє Міністерство енергетики в оперативному зведенні про роботу української енергосистеми.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кВ, без світла залишалися понад 1,1 тис. споживачів.

Також у Нікополі обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску – є відключені споживачі.

На Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикались 12 населених пунктів.

На Харківщині через бойові дії відключилася одна повітряна лінія 10 кВ, частково знеструмлено один населений пункт, без світла залишаються понад 1,6 тисячі споживачів. У Чернігівській області через ворожі обстріли знеструмлено 18 населених пунктів, тривають ремонтні роботи.

Також через бойові дії залишаються знеструмленими понад 2,5 тисячі споживачів на Сумщині.

Без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Загалом за добу енергетики заживили понад 3,6 тисячі споживачів.

Повідомляється, що енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

У короткостроковий ремонт виводилися три блоки ТЕС. Один з них вже підключено до мережі, другий – у резерві, на третьому триває ремонт.

Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Теги: електроенергія обстріл війна окупанти

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