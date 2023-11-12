Британська розвідка розповіла про долю «вагнерівців»

Великі елементи ПВК, імовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії

Росія намагається посилити контроль за приватною військовою компанією «Вагнер». Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи ПВК, імовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

«Цей підрозділ «Вагнера» у складі Росгвардії, ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника «Вагнера» Євгенія Пригожина», – сказано в огляді.



Інші групи бійців «Вагнера», найімовірніше, приєдналися до іншої російської ПВК – «Редут», яка, згідно з розслідуванням «Радіо Свобода», налічує загалом 7 000 осіб.



Крім того, як зазначається в огляді, 1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи «Вагнера» увійшли до складу чеченського спецпідрозділу «Ахмат». Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців «Вагнера» уже приєдналися до «Ахмату».

«Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва «Вагнера» в серпні 2023 року російська держава здійснює більш прямий контроль над діяльністю «Вагнера» і його колишнім персоналом», – стверджують британські аналітики.

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Раніше повідомлялося, що окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначимо, після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців.