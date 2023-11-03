Зеленський призначив нового командувача ССО
У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента.
«Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», –йдеться в указі.
У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука.
Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.
«Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в указі №727/2023.
Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
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