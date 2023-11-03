Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив нового командувача ССО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський призначив нового командувача ССО
Володимир Зеленський сьогодні звільнив минулого командувача ССО
фото: Офіс президента

У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента.

«Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», –йдеться в указі.

У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука.

Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил у складі ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки та виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції, які проводить командування ССО.

Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

«Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в указі №727/2023.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В майбутньому спроможності нової зброї щодо дальності і точності будуть нарощуватися
«Є вже дослідні зразки»: Генштаб ЗСУ розповів про ракетну програму
Сьогодні, 10:34
ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки – ISW
ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки – ISW
Сьогодні, 03:56
У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні
ППО працювала понад п’ять годин: ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу
Сьогодні, 14:56

Політика

Зеленський призначив нового командувача ССО
Зеленський призначив нового командувача ССО
Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall і анонсував збільшення зброї
Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall і анонсував збільшення зброї
Кулеба спростував таємні перемовини між Києвом та Москвою
Кулеба спростував таємні перемовини між Києвом та Москвою
«Є вже дослідні зразки»: Генштаб ЗСУ розповів про ракетну програму
«Є вже дослідні зразки»: Генштаб ЗСУ розповів про ракетну програму
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
Данілов заявив, що Арестовичем займається СБУ
Данілов заявив, що Арестовичем займається СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
59K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
35K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
21K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
16K
У Кропивницькому пролунали вибухи
8797
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту