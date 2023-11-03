Зеленський призначив нового командувача ССО

У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента.

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«Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», –йдеться в указі.

У відкритих джерелах відсутня інформація про Сергія Лупанчука.

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Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил у складі ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки та виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції, які проводить командування ССО.

Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

«Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в указі №727/2023.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.