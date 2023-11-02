Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України

До складу нових підрозділів увійдуть колишні «вагнерівці» та новобранці

Росіяни формують нові підрозділи для протидиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України

Окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Табір для майбутніх підрозділів готують під Воронежем. До складу створених угруповань увійдуть колишні «вагнерівці» та новобранці. Наметове містечко розраховане на 10 тис. людей.

За даними місцевих, новобранці та колишні члени приватної військової компанії «Вагнер» мають прибути на бойове злагодження та формування нових підрозділів після 3-го листопада.

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Основне завдання цих підрозділів – протидиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, «Вагнер» став підрозілом Росгвардії. У приватній військовій компанії відновили набір найманців. «Вагнерівцями» тепер керує син загиблого Євгена Пригожина Павло.

Зазначимо, після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців.