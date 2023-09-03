Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні
Супутницю Фрідмана в блакитному плащі впізнали в мережі
фото: скріншот із відео

Анна Камишан родом зі Львова, як і сам Фрідман

Видання «Українська правда» днями опублікувала матеріал, в якому показала низку російських олігархів, що мирно собі мешкають у Лондоні. Серед тих, кого знайшов у Великій Британії журналіст Михайло Ткач, був і Михайло Фрідман.

Поза увагою журналіста, тим часом, залишилася супутниця Фрідмана в блакитному плащі. Однак у мережі її впізнали, це Анна Камишан – директорка департаменту концептуальних розробок і дослідницьких проєктів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні фото 1

«Анна Камишан родом зі Львова, як і сам Фрідман. Сім років жила в Москві (до 2021 року) де займалася громадськими проектами, а згодом перебралася до Києва очолювати концептуальний розвиток Меморіального центру «Бабин яр». Як відомо, Фрідман – ініціатор та співзасновник центру, але вийшов з Наглядової ради на 5-й день широкомасштабного вторгнення. Компанія Фрідмана «АльфаСтрахование» досі страхує автівки Росгвардіі, яка воює в Україні. Рідний брат Анни Камишан також воює, але проти РФ», – пише Олег Кіфчук.

Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні фото 2

Згідно з даними YouControl, Камишан Анна Павлівна є співзасновницею двох львівських громадських організацій: «Містодія» (зареєстрована в серпні 2014 року) та «Команда Мрії» (зареєстрована 2 вересня 2022 року).

Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні фото 3

«Команда Мрії», імовірно, є організацією, яка підтримує проект RE: Маріуполь. А, Камишан, як архітекторка, є візіонером нового архітектурного простору відбудови Маріуполя.

Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні фото 4

«Наскільки етично організовувати дискусії про відбудову Маріуполя, маючи зв'язки з російським олігархом Михайлом Фрідманом, який не може на камеру сказати, хто розпочав війну і хто є воєнним злочинцем?», – пише Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, що Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

Раніше із наглядової ради «Бабиного Яру» вийшли представники Росії, які потрапили туди кілька років тому. Зокрема, уже у березні, після початку російсько-української війни наглядову раду залишив російський олігарх Михайло Фрідман.

Додамо, що 1 березня внаслідок обстрілу Києва постраждав і меморіал у Бабиному Яру, місце масового розстрілу євреїв, українців та представників інших національностей під час Другої світової війни.

Теги: Маріуполь Українська правда Бабин Яр журналіст Михайло Фрідман

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альфа-банк» завжди був державотворчим і системотворчим банком Росії
Візит старої дами. Згадаймо про давніх українських друзів російського мільярдера Фрідмана
20 серпня, 21:30
Петр Авен та Михайло Фрідман
США запровадили санкції проти Авена та Фрідмана
11 серпня, 17:51
Російський олігарх Михайло Фрідман
АРМА досі не передала в управління активи російського олігарха Фрідмана
25 серпня, 13:44

Події в Україні

Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні
Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні
Противник безуспішно наступав на Запорізькому напрямку – Генштаб
Противник безуспішно наступав на Запорізькому напрямку – Генштаб
Резніков анонсував бум виробництва українських дронів, коли очікувати
Резніков анонсував бум виробництва українських дронів, коли очікувати
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
У Краматорську жінка зробила селфі на фоні ракети, наслідки не забарилися
ЗСУ з повітря знищили катер окупантів, які готувалися до висадки на берег
ЗСУ з повітря знищили катер окупантів, які готувалися до висадки на берег
Наступ на Лимано-Куп'янському напрямку: ЗСУ назвали мету ворога
Наступ на Лимано-Куп'янському напрямку: ЗСУ назвали мету ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
66K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
38K
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
31K
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
13K
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
13K
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту