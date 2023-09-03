Стало відомо, ким є супутниця мільярдера Фрідмана, який тікав від українських журналістів у Лондоні

Анна Камишан родом зі Львова, як і сам Фрідман

Видання «Українська правда» днями опублікувала матеріал, в якому показала низку російських олігархів, що мирно собі мешкають у Лондоні. Серед тих, кого знайшов у Великій Британії журналіст Михайло Ткач, був і Михайло Фрідман.

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Поза увагою журналіста, тим часом, залишилася супутниця Фрідмана в блакитному плащі. Однак у мережі її впізнали, це Анна Камишан – директорка департаменту концептуальних розробок і дослідницьких проєктів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«Анна Камишан родом зі Львова, як і сам Фрідман. Сім років жила в Москві (до 2021 року) де займалася громадськими проектами, а згодом перебралася до Києва очолювати концептуальний розвиток Меморіального центру «Бабин яр». Як відомо, Фрідман – ініціатор та співзасновник центру, але вийшов з Наглядової ради на 5-й день широкомасштабного вторгнення. Компанія Фрідмана «АльфаСтрахование» досі страхує автівки Росгвардіі, яка воює в Україні. Рідний брат Анни Камишан також воює, але проти РФ», – пише Олег Кіфчук.

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Згідно з даними YouControl, Камишан Анна Павлівна є співзасновницею двох львівських громадських організацій: «Містодія» (зареєстрована в серпні 2014 року) та «Команда Мрії» (зареєстрована 2 вересня 2022 року).

«Команда Мрії», імовірно, є організацією, яка підтримує проект RE: Маріуполь. А, Камишан, як архітекторка, є візіонером нового архітектурного простору відбудови Маріуполя.

«Наскільки етично організовувати дискусії про відбудову Маріуполя, маючи зв'язки з російським олігархом Михайлом Фрідманом, який не може на камеру сказати, хто розпочав війну і хто є воєнним злочинцем?», – пише Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, що Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

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Раніше із наглядової ради «Бабиного Яру» вийшли представники Росії, які потрапили туди кілька років тому. Зокрема, уже у березні, після початку російсько-української війни наглядову раду залишив російський олігарх Михайло Фрідман.

Додамо, що 1 березня внаслідок обстрілу Києва постраждав і меморіал у Бабиному Яру, місце масового розстрілу євреїв, українців та представників інших національностей під час Другої світової війни.