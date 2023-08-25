АРМА досі не передала в управління активи російського олігарха Фрідмана

У серпні 2022 року суд арештував три обʼєкти нерухомості у Києві, які перебувають у власності АТ «Альфа-банк», і передав їх на управління АРМА

Майже рік Національне агентство з розшуку та управління активами не може передати під управління арештовані корпоративні права компаній ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та нерухомість АТ «Альфа-банк», співвласником яких являється російський олігарх Михайло Фрідман. Про це інформує проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь АРМА на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з рішенням суду щодо арешту, Моршинський та Миргородський заводи входять до складу групи IDS Ukraine через кіпрську компанію International distribution systems limited. Серед бенефіціарів цих компаній перебувають російські олігархи Міхаіл Фрідман та Герман Хан.

У серпні 2022 року суд арештував три обʼєкти нерухомості у Києві на 6937,3 кв.м, які перебувають у власності АТ «Альфа-банк», і передав їх на управління АРМА. Аналогічна ситуація трапилася у листопаді 2022 року із корпоративними правами Миргородського та Моршинського заводів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через рік, у серпні поточного року, АРМА повідомила, що управитель арештованих активів «Альфа-банку» відібраний не був і наразі триває перевірка єдиного учасника, який виявив бажання взяти участь у конкурсному відборі, – ТОВ «РІДО».

Управитель корпоративними правами Моршинського заводу мінеральних вод, за словами Агентства, визначений – ним став ТОВ «Карпатські мінеральні води». Проте договір управління станом на серпень 2023 року не укладений, оскільки триває оцінка активів.

Активи Миргородського заводу, які були арештовані та передані АРМА у листопаді минулого року, також залишаються без управління. Агентство пояснює це тим, що корпоративні права підприємства було передано на управління АРМА без конкретизації шляхів управління.