Після виходу росіян наглядова рада «Бабиного Яру» засудила російську агресію

Наглядова рада меморіалу Голокосту "Бабин Яр" засудила російську агресію, назвавши її злочином проти людства і наруглю над пам'яттю жертв німецького нацизму

Члени наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» назвали звірства російських загарбників в українських містах і селах воєнним злочином

Дії російських військ в Україні уособлюють чисте зло. Про це йдеться у заяві наглядової ради «Бабиного яру», яка є в розпорядженні «Главкому».

Сам по собі напад Росії на Україну – уже воєнний злочин, аналогічний нападу Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року.

У наглядовій раді «Бабиного яру» заявили, що ці воєнні злочини «очевидно, […] були здійснені за наказом і є частиною планомірної політики російського керівництва».

Члени наглядової ради порівняли дії росіян в Україні із дією Німеччини під час Другої світової: «Масові вбивства дітей, жінок та старих людей, а також тортури і вбивства людей зі зв'язаними руками пострілом у потилицю, захоронення у братських могилах, повторюють почерк німецьких нацистів під час Другої світової війни».

Представники організації, яка займається збереженням пам’яті про Голокост, упевнені – усе, що творить агресор на українській землі, є бажанням зламати волю України, зламати бажання українців були вільними і незалежними: «Це навмисний злочин проти українського народу та людства».

Крім того, наглядова рада «Бабиного Яру» звинуватила Росію у спотворенні самого поняття «боротьба з нацизмом» - бо, прикриваючись цим гаслом, путінський режим реалізовує свої імперіалістичні цілі. «Це не тільки кричущий злочин проти народу України, а й наруга над пам’яттю жертв німецького нацизму та жахливої політики Голокосту», – йдеться у заяві.

Заяву підписали наступні члени наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»:

Натан Щаранський;

рабин Яків Дов Блайх;

Віктор Пінчук;

Рональд Лаудер;

Леонід Кравчук;

Александр Квасьнєвський;

Володимир Кличко;

Джо Ліберман;

Святослав Вакарчук;

Макс Яковер ;

Світлана Алексієвіч;

Йошка Фішер.

Нагадаємо, що раніше із наглядової ради «Бабиного Яру» вийшли представники Росії, які потрапили туди кілька років тому. Зокрема, уже у березні, після початку російсько-української війни наглядову раду залишив російський олігарх Михайло Фрідман.

Додамо, що 1 березня внаслідок обстрілу Києва постраждав і меморіал у Бабиному Яру, місце масового розстрілу євреїв, українців та представників інших національностей під час Другої світової війни.

Член наглядової ради «Бабиного Яру» Натан Щаранський заявив тоді, що спроби Путіна спотворити та маніпулювати темою Голокосту і «боротьби з нацизмом», щоб виправдати незаконне вторгнення до суверенної демократичної країни, вкрай огидні.