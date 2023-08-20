Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Візит старої дами. Згадаймо про давніх українських друзів російського мільярдера Фрідмана

glavcom.ua
Альфа-банк» завжди був державотворчим і системотворчим банком Росії
фото з відкритих джерел

Аморальність – це коли запах грошей дозволяє тобі не помічати, що ти, весь такий красивий і патріотичний, вже на краю провалля

Буденного нудного дня, коли ніщо не обіцяло приголомшливого розвитку подій, у старовинному містечку Ґюллен зʼявляється його колишня мешканка Клер Цаханасян, мультимільярдерка, яка провела у цьому місті молодість, а тепер вирішила відвідати земляків, щоб допомогти їм у скруті в обмін на вбивство свого колишнього коханця… Хрестоматійна п'єса великого Дюрренматта, яка і через майже сім десятиріч залишається у театральному репертуарі – львівські афіші сповіщають, що глядачі можуть зануритися у світ реваншу Клер в Академічному театрі імені Франка буквально за кілька днів.

Між тим ще кілька років тому великою сценою для пʼєси Дюренматта був сам Львів, коли приймав у себе знаменитий Alfa Jazz, один із найкращих фестивалів Європи, перлину львівських імпрез – подію, щедро спонсоровану уродженцем Львова Михайлом Фрідманом, мультимільярдером, який, як і пані Цаханасян, продемонстрував, що за грубі гроші можна придбати цнотливість і порядність своїх патріотичних земляків.

Сьогодні, коли Фрідману та його соратникам не вдалося зупинити американський санаційний маховик, я щиро раджу моїм львівським друзям уважно подивитися в люстро під звуки джазу. «Альфа-банк» завжди був державотворчим і системотворчим банком Росії – особливо після кризи 1998 року, коли чекісти зайнялися вже безпосереднім, а не замаскованим опануванням влади у країні. Жодною новиною це ні для кого не було. Всі про це знали. Однак гроші Фрідмана дозволяли на все це заплющувати очі. Я добре пам'ятаю, як їхав до Львова у потягах, де місця вільного не було – стільки майбутніх гостей Alfa Jazz, серед яких були й представники політичної та культурної еліти країни, там збиралися – бо де ж іще послухати джаз!

У Монтре, у Монтре! Там теж щороку був джаз – і жодного року не було грошей російського олігарха! Хоча кому тоді цікавий цей джаз?

Але то таке. Стільки я вислухав від усіх цих любителів джазу, більшість із яких і не підозрювала про існування Елли Фітцджеральд, але втрачала голову від запаху чужого багатства, що й згадувати не хочу зараз. Дивувало ще й те, що навіть після 2014 року все це свято тривало: ну й дійсно, причім тут Фрідман до війни й анексії – Міша хороший. Цікаво, коли ми зараз читаємо у дослідженні видання «Проект», що «з 2014 року "Альфа-банк" видав кредити челябінському радіозаводу "Політ", що виробляє авіаційне обладнання, у тому числі на користь Міноборони; Оборонбуду, що займається будівництвом об'єктів Міноборони; НВО "Іскра", що розробляє та виробляє двигуни на твердому паливі для ракетних комплексів; НВО "Прилад", що випускає боєприпаси; а також підприємству "Протон-ПМ", що займається двигунами для бойової авіації та танків; Уралтрансмашу, що модернізує самохідні гаубиці» й таке інше, й таке інше, чи розуміємо ми, із чим насправді мали справу?

Якби я був львів'янином, мені б було неймовірно соромно навіть пригадувати цей ярмарок марнославства. Мені дуже хотілося б забути знаменитих людей, які називали себе друзями Фрідмана й виголошували патріотичні гасла водночас.

Але я киянин. У нас тут є знамениті люди, які називали себе друзями Кобзона – й нічого, також патріоти і з хорошою репутацією. А найголовніше – тут після 2016 року, вже після анексії Криму і війни на Донбасі, Фрідман, Хан і Фукс фінансували меморіальний центр «Бабин Яр» – і це ні у кого не викликало суперечностей. Цей візит дами також пройшов при повному аншлагу.

Пояснення, до речі, було також дуже схожі на львівські – ну вони ж за походженням українські євреї, вони втратили родичів у Голокості, чому б не дати їм можливості профінансувати проєкт, тим більш, коли у держави, звичайно ж, немає грошей. Усі наші пояснення, що люди, настільки серйозно пов'язані з Кремлем всією своєю бізнес-генеалогією, не можуть стати учасниками такого амбітного проєкту без узгодження з «партнерами» у владі, сприймалися як істерика міських божевільних. І це при тому, що це ми, а не вони – українські євреї, які не проміняли нашу країну на російські гроші. І, щиро кажучи, я вважаю це проявом нормальності. Нормальність – це насамперед самоповага. Нормальність – це розуміння ризиків. Нормальність – це коли ти слухаєш улюблену музику поза майданчиками, які створюють люди зі сумнівними репутаціями. Нормальність – це коли ти не дозволяєш чужим людям визначати, як виглядатиме для майбутніх генерацій пам'ять про твоїх замучених родичів і співвітчизників. Нормальність – це моральність.

А аморальність – це коли запах грошей дозволяє тобі не помічати, що ти, весь такий красивий і патріотичний, вже на краю провалля. Це коли ти позволяєш якимсь покидькам думати, що тебе й твою країну можна придбати як секонд-генд. А, і коли ви всім містом вирішуєте вбити старого сусіда в обмін на чек від мільярдерки чи оголошуєте божевільними тих, хто не сприймає ваші вчинки.

Просто Клер Цаханасян, як це завжди буває у театрі, поїхала собі з гробом убитого коханця, і вистава завершилася. А співвітчизники Михайла Фрідмана, як це завжди буває у житті, повернулися з кредитованою «Альфа-банком» зброєю.

От і вся відмінність.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр
Ракетний удар по Чернігову: поліція уточнила кількість поранених
Сьогодні, 02:32
Чимало українців проживають у Польщі
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
18 серпня, 15:40
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки
ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках: яка ситуація на фронті
8 серпня, 19:42
Українські оборонці наступають на кількох напрямках
ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку
8 серпня, 14:21
Російські ракети, які під час ракетної атаки 5 серпня заходили в повітряний простір України з Білорусі, були запущені на території Росії
Ігнат пояснив, як російська ракета опинилася в повітряному просторі Білорусі
7 серпня, 11:22
Автор сільських елегій Сергій Осока: Не я пишу, а мною щось пише
Автор сільських елегій Сергій Осока: Не я пишу, а мною щось пише Інтерв’ю
6 серпня, 11:00
Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас
575. Цифра, яку потрібно памʼятати завжди
5 серпня, 20:42
Усі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення
Україна офіційно попередила про військову загрозу в акваторії російських портів
5 серпня, 13:56
Польща шукає працівників з України
Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
25 липня, 06:10

Віталій Портников

Візит старої дами. Згадаймо про давніх українських друзів російського мільярдера Фрідмана
Візит старої дами. Згадаймо про давніх українських друзів російського мільярдера Фрідмана
Українці мають звикати до нової реальності
Українці мають звикати до нової реальності
Чому Путіна треба зупинити саме зараз
Чому Путіна треба зупинити саме зараз
СБУ обшукує Лавру. Чому це мало статися
СБУ обшукує Лавру. Чому це мало статися
Московський патріархат, як символ питання «какая разница»
Московський патріархат, як символ питання «какая разница»
Визнання Ічкерії. Все добре, але є одне але...
Визнання Ічкерії. Все добре, але є одне але...

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину
16K
Повітряні сили розповіли про стан авіації після атак на аеродром у Старокостянтинові
11K
Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
4495
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
4371
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3465
Саміт G20: Росія заблокувала декларацію міністрів із засудженням війни проти України

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Сьогодні, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Вчора, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Вчора, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Вчора, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту