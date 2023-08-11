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США запровадили санкції проти Авена та Фрідмана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США запровадили санкції проти Авена та Фрідмана
Петр Авен та Михайло Фрідман
фото з відкритих джерел

Серед активів Фрідмана – «Альфа-банк», частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group

Мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена. Про це повідомляється на сайті відомства.

Крім Авена та Фрідмана до списку санкцій внесли російських бізнесменів Олексія Кузьмичова та Германа Хана, а також Російський союз промисловців і підприємців (РСПП). Вони включені до списку SDN, що означає найбільш жорсткі обмеження.

Серед активів Фрідмана – «Альфа-банк», частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group. 

Нагадаємо, що Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.

Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, щобудуть оскаржувати санкції. 

Теги: Михайло Фрідман санкції США

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