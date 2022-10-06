Стало відомо, кого Путін призначив куратором для анексованих територій України

Кремль призначив куратора для незаконно анексованих територій України

У Росії призначили куратора незаконно анексованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це пише РБК.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав указ про те, що «розвитком нових територій» керуватиме Вадим Васильєв. Він також призначений заступником міністра з питань будівництва та ЖКГ Росії, а до цього обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин мінфіну РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.