Північна Корея відреагувала на путінську анексію

МЗС Північної Кореї випустило заяву щодо анексії Росією українських територій

Північна Корея визнала легітимними псевдореферендуми в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також підтримала анексію цих територій Росією. Про це йдеться у заяві МЗС країни.

«З 23 до 27 вересня у Донецькій та Луганській «народних республіках», Херсонській та Запорізькій областях проведено «референдум», відповідно до Статуту ООН, який визначив принцип рівності народу та його права на самовизначення. Його проведено у легальний спосіб, щоб у ньому повністю відображалася воля місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу Росії. Ми виявляємо повагу до волевиявлення жителів Донецької та Луганської «народних республік», Херсонської та Запорізької областей, які прагнули до входження до складу Росії, і підтримуємо позицію уряду РФ про прийняття вищезгаданих регіонів до свого складу», – заявили в Північній Кореї.

Крім цього, Північна Корея звинуватила США в тому, що вони намагаються «підтримувати гегемоністський однополярний світ» і використовують із цією метою Радбез ООН.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Північна Корея визнала «незалежність» ДНР та ЛНР. Україна у відповідь розірвала з КНДР дипломатичні відносини, звинувативши її у спробі підірвати наш суверенітет та територіальну цілісність.

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.