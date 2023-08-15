Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку
Вибухи у Луцьку прогриміли на світанку
фото ілюстративне

Є влучання у підприємство у Луцьку

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи. Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

«…Маємо приліт в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо», – написав він у Telegram.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку.  Росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку. Повідомлялося, що є постраждалі.

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі. 

Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

Теги: Луцьк Волинська область ракета війна окупанти росія вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
Сьогодні, 05:27
Масована атака на захід: влада повідомила про перші наслідки
Масована атака на захід: влада повідомила про перші наслідки
Сьогодні, 05:58
У результаті ракетного удару у будинку виникла пожежа
Ракетний удар по Львову: є влучання у багатоповерхівки (фото)
Сьогодні, 06:33

Події в Україні

Львівщина: що зараз відомо про наслідки ракетного удару
Львівщина: що зараз відомо про наслідки ракетного удару
Масована атака на Україну, вибух у російській Махачкалі: головне за ніч
Масована атака на Україну, вибух у російській Махачкалі: головне за ніч
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
Прильоти у Львові: одну з вулиць міста перекрито
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку
Ракетний удар по Львову: є влучання у багатоповерхівки (фото)
Ракетний удар по Львову: є влучання у багатоповерхівки (фото)
У Дніпрі є прильоти: перші деталі від влади
У Дніпрі є прильоти: перші деталі від влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
25K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
24K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
17K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
13K
Ексневістка Ющенка зганьбилася на вечірці в Монако (відео)
13K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту