Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Є влучання у підприємство у Луцьку

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи. Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

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«…Маємо приліт в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо», – написав він у Telegram.

На місці працюють усі відповідні служби.

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Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку. Росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку. Повідомлялося, що є постраждалі.

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

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Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.