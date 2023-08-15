У Дніпрі є прильоти: перші деталі від влади

На підприємстві у Дніпрі у результаті ракетного удару спалахнула пожежа

У ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4:20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа», – написав він у Telegram.

За попередніми даними, є один постраждалий.

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Раніше повідомлялося, що під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

У ніч на 15 серпня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку. Росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, за попередніми даними, є постраждалі.

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Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.