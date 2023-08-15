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У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

В ніч на 15 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів У Львівській області.

Голова Львівської ОВА Максим Козацький просить жителів не нехтувати укриттям та не перебувати біля вікон.

«Львівщина! Залишайтесь в укриттях! Небезпека ще дуже висока!», – написав він.

Пізніше Козацький повідомив, що є влучання у Львівській області.

«Попередньо: є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога. Залишайтесь в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

«Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку. Про це повідомляють місцеві пабліки. 

Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.

Також у ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі. 

Уночі 15 серпня у Києві та низці областей України оголошено тривогу в повітрі через випуски крилатих ракет із напрямку Каспійського моря.

Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів». 

 

Теги: Львівщина Андрій Садовий небезпека

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