У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття
В ніч на 15 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.
О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів У Львівській області.
Голова Львівської ОВА Максим Козацький просить жителів не нехтувати укриттям та не перебувати біля вікон.
«Львівщина! Залишайтесь в укриттях! Небезпека ще дуже висока!», – написав він.
Пізніше Козацький повідомив, що є влучання у Львівській області.
«Попередньо: є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога. Залишайтесь в укриттях!», – йдеться у повідомленні.
«Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.
Також у ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.
Уночі 15 серпня у Києві та низці областей України оголошено тривогу в повітрі через випуски крилатих ракет із напрямку Каспійського моря.
Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів».
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