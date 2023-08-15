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Масована атака на захід: влада повідомила про перші наслідки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масована атака на захід: влада повідомила про перші наслідки
фото з відкритих джерел

У ніч на 15 серпня окупанти здійснили наймасштабніший обстріл Західних регіонів з початку війни

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 серпня у низці міст пролунали вибухи. У Львові зафіксовано влучення ворожої мети. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

«Багато збитих ракет, але й є попадання по Львову. На жаль, постраждали й приватні будинки. Відповідні служби вже на виїзді», – написав він.

Також вночі 15 серпня під час масованої атаки росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку. Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 15 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів У Львівській області. Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.

Також у ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі. 

Теги: вибух окупанти Львівщина Луцьк влада росіяни

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