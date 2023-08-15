Масована атака на захід: влада повідомила про перші наслідки

У ніч на 15 серпня окупанти здійснили наймасштабніший обстріл Західних регіонів з початку війни

Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 15 серпня у низці міст пролунали вибухи. У Львові зафіксовано влучення ворожої мети. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький.

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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

«Багато збитих ракет, але й є попадання по Львову. На жаль, постраждали й приватні будинки. Відповідні служби вже на виїзді», – написав він.

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Також вночі 15 серпня під час масованої атаки росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку. Попередньо є постраждалі, інформація щодо цього уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 15 серпня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів У Львівській області. Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.

Також у ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.