У Запоріжжі та Хмельницькому пролунали вибухи
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
У ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі. Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя» та Хмельницька обласна військова адміністрація (ОВА).
Пізніше вибухи пролунали й у Хмельницькому.
«Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!» – повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.
Також в Краматорську Донецької області пролунали щонайменше два вибухи під час повітряної тривоги.
Уночі 15 серпня у Києві та низці областей України оголошено тривогу в повітрі через випуски крилатих ракет із напрямку Каспійського моря.
Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів».
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