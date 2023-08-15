У Запоріжжі та Хмельницькому пролунали вибухи

По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку

У ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі. Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя» та Хмельницька обласна військова адміністрація (ОВА).

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Пізніше вибухи пролунали й у Хмельницькому.

«Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!» – повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 15 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.

Також в Краматорську Донецької області пролунали щонайменше два вибухи під час повітряної тривоги.

Уночі 15 серпня у Києві та низці областей України оголошено тривогу в повітрі через випуски крилатих ракет із напрямку Каспійського моря.

Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів».