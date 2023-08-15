Ракетний удар по Львову: є влучання у багатоповерхівки (фото)

У результаті ракетного удару у будинку виникла пожежа

У Львові проводиться евакуація мешканців постраждалих будинків

У результаті ракетної атаки на Львів є влучання у багатоповерхові житлові будинки. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах – пожежа», – написав він у Telegram.

Наразі проводиться евакуація людей. На місці працюють всі екстрені служби.

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фото: Ігор Зінкевич/Telegram

фото: Ігор Зінкевич/Telegram

Раніше Садовий повідомив, що силам та засобам ППО вдалося збити над Львівщиною чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є й влучання.

«Багато збитих ракет, але й є попадання по Львову. На жаль, постраждали й приватні будинки. Відповідні служби вже на виїзді», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

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Пізніше пролунали потужні вибухи у Луцьку. Росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, за попередніми даними, є постраждалі.

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.