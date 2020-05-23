  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Один з найбільших сервісів оренди автомобілів Hertz оголосив про банкрутство

    • Розсилка
    Прокатний сервіс Hertz був заснований в 1918 році в США і починав свою роботу з десятка &laquo;Фордів&raquo; - Один з найбільших сервісів оренди автомобілів Hertz оголосив про банкрутство
    Прокатний сервіс Hertz був заснований в 1918 році в США і починав свою роботу з десятка «Фордів»

    Компанія стала жертвою економічного спаду, викликаного пандемією коронавірусної інфекції

    Один з найбільших в світі сервісів по прокату автомобілів Hertz оголосив про банкрутство, повідомляє CNN. Офіси Hertz продовжують працювати і обслуговувати клієнтів.

    Сервіс підкреслює, що має намір залишитися в бізнесі, а заява щодо банкрутства дозволить реструктуризувати борги.

    У заяві компанії підкреслюють, що вплив Covid-19 на подорожі та попит на оренду автомобілів виявився занадто різким, через що виручка впала. Крім туристів клієнтами сервісу часто є люди, чиї машини на ремонті. Але через Covid-19 багато хто залишається вдома і машини їм просто не потрібні. В Hertz зізнаються, що не знають, коли ці показники повернуться на колишній рівень і коли відновиться ринок уживаних автомобілів.

    CNN констатує, що банкрутство Hertz, ймовірно, найбільш резонансне в епоху Covid-19. Раніше в США про банкрутство змушені були оголосити відомі продавці одягу JCPenney, Neiman Marcus і J.Crew, а також енергетичні компанії Whiting Petroleum і Diamond Offshore Drilling.

    Але ніхто з них не займав такої величезної частки свого ринку, як Hertz, який поряд з Avis, Budget (CAR) та приватної Enterprise домінують на ринку прокату автомобілів. У Hertz близько 568 тис. автомобілів по всьому світу і приблизно 12,4 тис. пунктів прокату (включаючи франшизу).

    Прокатний сервіс Hertz був заснований в 1918 році в США і починав свою роботу з десятка «Фордів». Він пережив Велику Депресію, практично повну зупинку автомобільного виробництва в Штатах під час Другої світової війни і кілька нафтових криз.

    Нагадаємо, одна з найбільших та найстарших авіакомпаній світу заявила про банкрутство.

    Як повідомлялося, світовий автогігант опинився на межі банкрутства.

    ринок машини коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ