Один з найбільших сервісів оренди автомобілів Hertz оголосив про банкрутство



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Прокатний сервіс Hertz був заснований в 1918 році в США і починав свою роботу з десятка «Фордів»

Компанія стала жертвою економічного спаду, викликаного пандемією коронавірусної інфекції

Один з найбільших в світі сервісів по прокату автомобілів Hertz оголосив про банкрутство, повідомляє CNN. Офіси Hertz продовжують працювати і обслуговувати клієнтів.

Сервіс підкреслює, що має намір залишитися в бізнесі, а заява щодо банкрутства дозволить реструктуризувати борги.

У заяві компанії підкреслюють, що вплив Covid-19 на подорожі та попит на оренду автомобілів виявився занадто різким, через що виручка впала. Крім туристів клієнтами сервісу часто є люди, чиї машини на ремонті. Але через Covid-19 багато хто залишається вдома і машини їм просто не потрібні. В Hertz зізнаються, що не знають, коли ці показники повернуться на колишній рівень і коли відновиться ринок уживаних автомобілів.

CNN констатує, що банкрутство Hertz, ймовірно, найбільш резонансне в епоху Covid-19. Раніше в США про банкрутство змушені були оголосити відомі продавці одягу JCPenney, Neiman Marcus і J.Crew, а також енергетичні компанії Whiting Petroleum і Diamond Offshore Drilling.

Але ніхто з них не займав такої величезної частки свого ринку, як Hertz, який поряд з Avis, Budget (CAR) та приватної Enterprise домінують на ринку прокату автомобілів. У Hertz близько 568 тис. автомобілів по всьому світу і приблизно 12,4 тис. пунктів прокату (включаючи франшизу).

Прокатний сервіс Hertz був заснований в 1918 році в США і починав свою роботу з десятка «Фордів». Він пережив Велику Депресію, практично повну зупинку автомобільного виробництва в Штатах під час Другої світової війни і кілька нафтових криз.

Нагадаємо, одна з найбільших та найстарших авіакомпаній світу заявила про банкрутство.

Як повідомлялося, світовий автогігант опинився на межі банкрутства.