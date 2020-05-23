Степанов спочатку заборонив Києву знімати карантин, а потім сказав, що уже можна



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«Київ може переходити на другий етап виходу з карантину» - міністр охорони здоров’я України Максим Степанов

«Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину» – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що на основі отриманих даних щодо поширення Covid-19 у столиці – Київ може переходити на другий етап послаблення карантину.

Про це Степанов написав на своїй сторінці у Facebook.

До слова, годину тому міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що на сьогоднішній день перехід до другого етапу пом’якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності на 100 тисяч населення.

«Гарна новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані щодо показників готовності регіонів до послаблень карантину. Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11.7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину», – повідомив очільник МОЗ.

Степанов також додав, що: «Далі – справа за рішенням міської комісії ТЕБ та НС. Також вчора мій заступник Віктор Ляшко мав зустріч з київським Метрополітеном. Працівники відповідально поставились до організації безпечного перевезення під час епідемії коронавірусу. Розробили дистанційні розмітки, закупили термометри та захисні щитки для співробітників, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про Covid-19».

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